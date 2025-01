Wlewam do miski i moczę paznokcie przez 10 minut, a one rosną jak szalone. Stają się twarde i długie. Sposób na długie paznokcie

Wlewam do miski i moczę paznokcie przez 10 minut, a one rosną jak szalone

Wiele kobiet wprost marzy, aby mieć naturalnie piękne i mocne paznokcie. W tym celu stosujemy najróżniejsze odżywki do paznokci, które mają je wzmocnić. Niestety wskutek przedłużania paznokci czy manicure hybrydowego, płytka osłabia się i staje się łamliwa. Wówczas bardzo ciężko ją uratować i sprawić, aby szybko odrosła. Nic dziwnego, że w sieci coraz częściej pojawiają się pytania, co zrobić, aby paznokcie rosły szybciej? Otóż oprócz odżywczej pielęgnacji paznokci niezwykle ważna jest dieta, jaką stosujemy. Pozytywny wpływ na paznokcie, ale i skórę mają produkty bogate w witaminy A, B, C, D, E oraz żelazo, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3, biotynę, wapń, krzem, białko. Dlatego zadbaj, aby jak najczęściej jeść: brokuły, paprykę, szpinak, kapustę, fasolę, orzechy oraz nabiał. Oprócz tego warto zastosować domową odżywkę na porost paznokci. Wlej to do małej miski i mocz swoje dłonie przez 10 minut dziennie, a paznokcie będą rosły jak szalone.

Domowy sposób na porost paznokci. Co zrobić, aby szybko rosły?

Stosowanie tego domowego sposobu na porost paznokci nie tylko wzmocni płytkę, ale także znakomicie wpłynie na skórę naszych dłoni. Wystarczy, że podgrzejesz około pół szklanki oliwy, wlejesz 2 łyżki soku z cytryny i zanurzysz w tym roztworze swoje paznokcie na 10 minut. Oliwa z oliwek doskonale nawilża skórki i wzmacnia paznokcie dzięki zawartości witamin i zdrowych kwasów tłuszczowych. Z kolei sok z cytryny natomiast usuwa z pływki paznokcia wszelkie nieestetyczne przebarwienia i wybiela paznokcie nadając im zdrowy wygląd. W efekcie paznokcie będą szybko rosły.

