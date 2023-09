i Autor: SHUTTERSTOCK Modne paznokcie na ten sezon! Postaw na ten manicure - kolory i kształty

Modny manicure

Jeżeli chcesz mieć eleganckie i młodo wyglądające dłonie to ten manicure jest zakazany Ten lakier do paznokci wraca do mody ale jest zaprzeczeniem stylu. Podkreśla zmarszczki. Kobiety po 50-tce musza go unikać

Najgorszy manicure, których postarza dłonie. Wypielęgnowane i zadbane dłonie to nasza najlepsza wizytówka. Kobiety kochają manicure i chcą zawsze mieć piękne paznokcie. W ostatnim czasie do łask wraca lakier do paznokci, który jest modowym koszmarkiem sprzed lat. Żadna manikiurzystka Ci go nie poleci. Ten lakier do paznokci bezlitośnie postarza dłonie i sprawia, że paznokcie wyglądają na zaniedbane. Jeżeli zależy Ci na eleganckim manicure to nie sięgaj po ten lakier do paznokci.