Już 4 łyżki wystarczą, aby pozbyć się siwych włosów bez farbowania. Naturalna maska to pogromca siwizny. Sposób na siwe włosy

Farbowanie siwych włosów jest niewątpliwie najpopularniejszą metodą maskowania siwych odrostów, gdyż jest prosta, a zarazem skuteczna. Srebrzyste pasma pojawiają się na głowie około 35. roku życia i są naturalnym etapem starzenia się organizmu. Kobiety, które pragną zachować młody wygląd jak najdłużej, starają się za wszelką cenę ukryć siwe włosy na swojej głowie. Jednak należy pamiętać, że częste farbowanie włosów może je niszczyć. Dlatego warto wypróbować domowe sposoby na siwe włosy, które były stosowane przez nasze babcie. Z pewnością do wypróbowania tych naturalnych metod zachęca fakt, że kosztują grosze, a do tego mogą znakomicie odżywić pasma. Jak pozbyć się siwych włosów bez farbowania? Już cztery łyżki kawy wystarczą, aby ukryć siwiznę. Przygotuj maseczkę barwiącą, a efekt Cię zaskoczy.

Domowy sposób na siwe włosy. Ta maska to pogromca siwizny

Maska z kawy to jeden z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się siwych włosów bez farbowania. Wystarczy nałożyć ją na 20 minut na umyte włosy, a efekt widać od razu. Jak przygotować taką maskę na siwe włosy? Do naczynia wsyp około cztery łyżki świeżo zmielonej kawy i zalej ją wrzątkiem tak, by woda zakryła fusy. Kiedy ostygnie należy wetrzeć mieszankę w pasma, owinąć głowę folią, a po 20 minutach spłukać letnią wodą. Taka maska to pogromca siwizny. Dodatkowo zawarta w kawie kofeina doskonale wpływa na skórę głowy. Stymuluje cebulki włosów i tym samym przyspiesza porost włosów. Ponadto zapobiega wypadaniu włosów i poprawia ich kondycję - pasma stają się gładkie, błyszczące i zdrowe.

Płukanka z kawy ukryje siwe włosy bez farbowania

Zamiast wyżej opisanej maski można przygotować również płukankę z kawy, która także znakomicie ukryje siwe włosy bez konieczności ich farbowania. Jak ją zrobić? Około 8 łyżek zmielonej kawy zalej 1 litrem wrzątku i pozostaw do ostygnięcia. Odcedź fusy, a naparem wypłucz umyte włosy i osusz je rącznikiem. Warto dodać, że oba te sposoby są zalecane głównie u osób o naturalnie ciemnych włosach.

