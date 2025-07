Rozgniatam i dodaję jogurt. Na zrogowaciałe pięty nic nie działa lepiej. Domowa maseczka, po której stopy będą wyglądały jak "pupcia niemowlaka". Pielęgnacja stóp na lato

Rozgnieć i dodaj jogurt. Domowa maseczka na zrogowaciałe stopy

Domowa maseczka na popękane i zrogowaciałe pięty, którą przygotujesz w kilka minut. Wiele kobiet przed urlopem zastanawia się, jak przygotować swoje stopy na wakacje. Zdarza się, że skóra na stopach nie wygląda najlepiej i powoduje, że kobiety unikają chodzenia w sandałach i pokazywania stóp na plaży. Skóra na stopach wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Na co dzień wykonuje oba bardzo ważne zadanie. Pracuje podczas chodzenia, a ukrywana w skarpetkach i butach może być narażona na przesuszenia i pęknięcia.

Do pielęgnacji stóp najlepiej jest sięgać po odżywcze i regenerujące kosmetyki, które dogłębnie przenikają i aktywują substancje nawilżające. Świetnym sposobem na odżywienie skóry na stopach są domowe maseczki. Tworzą ona warstwę okluzyjną, która szybko odżywia skórę. Do przygotowania takiej maseczki będziesz potrzebować naturalnego jogurtu oraz rozgniecionego banana. Jogurty świetnie koją i regenerują skórę. Dodatkowo zawierają one kwasy mlekowy, które delikatnie złuszczają martwy naskórek. Banany z kolei to źródło wielu witamin takich jak: witaminy A, B oraz E. Pomagają one redukować podrażnienia i wygładzają szorstką skórę.

Jak przygotować domową maseczkę na miękkie stopy?

Widelcem rozgnieć banany na gładką masę.

Dodaj 3 łyżki stołowe naturalnego jogurtu.

Całość dokładnie wymieszaj i grubą warstwą nałóż na stopy.

Owiń stopy folią spożywczą i nałóż skarpetki.

Całość zostaw na około 20 minut, a następnie wetrzyj pozostałości maseczki w skórę.

Jak pielęgnować stopy latem?

Regularna pielęgnacja skóry na stopach pomoże uniknąć powstawania zrogowaceń i pękania skóry na piętach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale skórę na stopach należy złuszczać. W drogeriach możesz znaleźć dedykowane peelingi skóry stóp. Możesz je również przygotować samodzielnie. Skóra na stopach jest dosyć sztywna i gruba, co sprawia, że świetnie do jej złuszczania sprawdzi się domowy peeling z cukru oraz kawy. Do nawilżania skóry na stopach warto sięga po kremu z dużą zawartością mocznika. Jest to jedna z najbezpieczniejszych substancji nawilżających. Mocznik w niskim stężeniu wspomaga regenerację naskórka. Z kolei kosmetyki z zawartością mocznika powyżej 10 proc. delikatnie złuszczają martwy naskórek i zwiększają przepuszczalność skóry, dzięki czemu inne składniki aktywne lepiej się wchłaniają.