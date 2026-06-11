Te dwa owoce nie tylko dobrze smakują, ale także jeden jest nawozem dla drugiego. W czerwcu podlewaj tym truskawki, a będą dwa razy słodsze. Nawożenie truskawek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-11 5:10

To już ostatni dzwonek, aby zasilić truskawki nawozami wpływającymi na smak owoców. W czerwcu uprawa truskawek skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu zawiązanych owoców i podbiciu ich smaku. Ten prosty domowy nawóz zadziała lepiej niż wszystkie inne kupne odżywki.

Nawóz do truskawek

i

Autor: Schankz/ Shutterstock
  • Czerwiec to kluczowy czas na nawożenie truskawek, które bezpośrednio wpłynie na ich słodycz i obfitość zbiorów.
  • Poznaj sekret profesjonalistów: potas jest niezbędny dla smaku owoców, a jego bogate, naturalne źródło czeka w Twojej kuchni.
  • Odkryj prosty przepis na płynny nawóz, który szybko wzmocni truskawki, czyniąc je wyjątkowo soczystymi i słodkimi. Nie przegap tej metody!

Domowy nawóz do truskawek, który sprawi, że owoce będą bardziej słodkie. Aplikuj go w czerwcu

Czerwiec to czas na truskawki. Na bazarkach i w sklepach są już polskie truskawki. Jednak jeśli uprawiasz je na działce lub w ogrodzie to najpewniej Twoje krzaczki dopiero zawiązują pierwsze owoce. Teraz jest czas na ostatnie nawożenie przed owocowaniem. Profesjonalni hodowcy truskawek wskazują, że w czerwcu warto skupić się na zasilaniu roślin jednym składnikiem. Mowa o potasie. W przeciwieństwie do azotu, który stosuje się wczesną, potas bezpośrednio wpływa na wygląd i smak owoców. Odpowiednią dawka dostarczona w odpowiednim terminie sprawi, że Twoje truskawki będą bardziej słodkie. Do nawożenia truskawek możesz sięgnąć po kupne nawozy, ale możesz również przygotować je samodzielnie.

Jednym z najlepszych owocowych połączeń są truskawki z bananami. Soczysty smak truskawek świetnie komponuje się z lżejszym, kremowym smakiem bananów. Takie połączenie często wykorzystuje się w smothie, jogurtach czy lodach. Okazuje się, że połączenie truskawki i bananów sprawdzi się także w ogrodnictwie. Skórki po bananach to jedne z najpopularniejszych składników naturalnych nawozów. Są organicznie, a przy tym dostarczają roślinom potrzebny potas oraz fosfor. Stopniowo uwalniają substancje odżywcze do gleby i działają przez długi czas. Sposób na wykorzystanie skórek po bananach w nawozach jest wiele. Najczęściej zaleca się wysuszenie i pokruszenie skórek, a następnie zmieszanie z glebą lub podłożem. Suszenie ma ograniczyć ryzyko gnicia. Poruszone skórki po bananach powoli uwalniają witaminy i minerały stałe zasilając glebę wokół roślin.

W czerwcu zaleca się jednak sięgnięcie po płynne nawozy, które mają szybszy czas działania. Przygotuj skórki z około 5 bananów. Pokrój je na mniejsze kawałki i zalej ciepłą wodą. Całość przykryj i odstaw na około 2 dni. Po tym czasie przecedź wywar i podlewaj nim truskawki raz na dwa tygodnie aż do końca owocowania. Zawarty w skórkach po bananach potas oraz fosfor wzmocnią zawiązane owocowe, a także pozytywnie wpłyną na smak truskawek. Owoce będą bardziej soczyste i słodsze.

Co zapewnia potas w nawozach?

Potas odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu roślin, wpływając na wiele istotnych procesów metabolicznych. Przede wszystkim jest on niezbędny do regulacji gospodarki wodnej, pomagając roślinom efektywniej wykorzystywać wodę i zwiększając ich odporność na suszę. Pierwiastek ten aktywuje liczne enzymy, które są kluczowe dla syntezy białek, skrobi i cukrów, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wypełnianie owoców i bulw. Dodatkowo, potas wzmacnia ściany komórkowe, zwiększając tym samym odporność roślin na choroby, szkodniki oraz niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak przymrozki czy silne wiatry. Jest również niezastąpiony w procesie kwitnienia i owocowania, zapewniając obfite plony o wysokiej jakości, lepszej barwie i dłuższej trwałości po zbiorze.

Przeczytaj także:
Zrób to z truskawkami przed ich zjedzeniem, a będą naprawdę czyste. Samo płukan…
Kwiaty, które kwitną w sierpniu
Galeria zdjęć 9
Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

nawóz do truskawek
POLSKIE TRUSKAWKI
SEZON NA TRUSKAWKI
TRUSKAWKI