Zamiast do ciasta, daj to krzaczkom truskawek jeszcze w maju. Ich owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej. Domowy nawóz do truskawek

Rozrób z wodą i podlej truskawki w maju, a owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej
Wiosną truskawki potrzebują solidnej dawki energii do intensywnego wzrostu, kwitnienia i zawiązywania owoców. Wiosenne nawożenie dostarcza im niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin. Warto o to zadbać zwłaszcza w maju, zanim krzewy zaczną owocować. Ważne jest, aby nawozić rośliny, gdy temperatura gleby wzrośnie powyżej 5°C, co umożliwi im efektywne pobieranie składników odżywczych. W związku z tym maj to ostatni moment, aby odżywić truskawki i pobudzić je do bujnego owocowania. A czym nawozić truskawki wiosną? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe odżywki ze sklepów ogrodniczych. Jednak zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem i na pewno tańszym jest samodzielne przygotowanie nawozu do truskawek. Rozrób ten kuchenny składnik z wodą i podlej mieszanką swoje truskawki w maju, a ich owoce będą latem słodkie jak nigdy wcześniej.
Domowy nawóz do truskawek na wiosnę z drożdży. Jak go przygotować i stosować?
Domowy nawóz do truskawek z drożdży warto stosować właśnie wiosną. Dlaczego? Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy, takie jak fosfor czy potas oraz naturalne hormony roślinne. W rezultacie stosowanie ich jako nawozu do roślin sprawia, że są odporne na choroby i szkodniki. Co więcej wpływa na jakość owoców, ich smak, kolor i trwałość, co przekłada się na obfite plony. Jak przygotować nawóz do truskawek na bazie drożdży?
Potrzebujesz:
- 100 g świeżych drożdży piekarskich
- 10 litrów ciepłej wody
- 2 łyżki cukru
Przygotowanie:
- Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie.
- Dodaj cukier.
- Odstaw mieszaninę na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować.
- Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia.
Rozcieńcz nawóz z wodą w proporcji 1:10 (1 litr nawozu na 10 litrów wody) i podlewaj nim truskawki bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Stosuj nawóz raz na 2-3 tygodnie.