Zamiast do ciasta, daj to krzaczkom truskawek jeszcze w maju. Ich owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej. Domowy nawóz do truskawek

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-22 7:09

Dostarczając truskawkom wartościowych dla ich wzrostu i owocowania składników odżywczych, sprawimy, że już za kilka tygodni zbierzemy pełne łubianki przepysznych owoców. Warto oczywiście stosować domowe nawozy do truskawek, które są tanie, ale bardzo skuteczne. Rozrób z wodą ten jeden składnik i podlej nim truskawki w swoim ogrodzie w maju, a owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej.

Sadzenie truskawek

i

Autor: Shutterstock
  • Maj to kluczowy moment na zasilenie truskawek, aby zapewnić im obfite plony i niezrównaną słodycz, zanim rozpoczną owocowanie.
  • Odkryj ekologiczny i tani sposób nawożenia, wykorzystujący popularny kuchenny składnik, który odmieni Twoje zbiory.
  • Ten domowy eliksir dostarczy roślinom niezbędnych składników, chroniąc je przed chorobami i znacząco poprawiając smak owoców.
  • Sprawdź, jak przygotować i stosować ten prosty nawóz, by Twoje truskawki były słodkie jak nigdy wcześniej!

Rozrób z wodą i podlej truskawki w maju, a owoce będą słodkie jak nigdy wcześniej

Wiosną truskawki potrzebują solidnej dawki energii do intensywnego wzrostu, kwitnienia i zawiązywania owoców. Wiosenne nawożenie dostarcza im niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin. Warto o to zadbać zwłaszcza w maju, zanim krzewy zaczną owocować. Ważne jest, aby nawozić rośliny, gdy temperatura gleby wzrośnie powyżej 5°C, co umożliwi im efektywne pobieranie składników odżywczych. W związku z tym maj to ostatni moment, aby odżywić truskawki i pobudzić je do bujnego owocowania. A czym nawozić truskawki wiosną? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe odżywki ze sklepów ogrodniczych. Jednak zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem i na pewno tańszym jest samodzielne przygotowanie nawozu do truskawek. Rozrób ten kuchenny składnik z wodą i podlej mieszanką swoje truskawki w maju, a ich owoce będą latem słodkie jak nigdy wcześniej. 

Domowy nawóz do truskawek na wiosnę z drożdży. Jak go przygotować i stosować?

Domowy nawóz do truskawek z drożdży warto stosować właśnie wiosną. Dlaczego? Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy, takie jak fosfor czy potas oraz naturalne hormony roślinne. W rezultacie stosowanie ich jako nawozu do roślin sprawia, że są odporne na choroby i szkodniki. Co więcej wpływa na jakość owoców, ich smak, kolor i trwałość, co przekłada się na obfite plony. Jak przygotować nawóz do truskawek na bazie drożdży?

Potrzebujesz:

  • 100 g świeżych drożdży piekarskich
  • 10 litrów ciepłej wody
  • 2 łyżki cukru

Przygotowanie:

  1. Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie.
  2. Dodaj cukier.
  3. Odstaw mieszaninę na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować.
  4. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia.

Rozcieńcz nawóz z wodą w proporcji 1:10 (1 litr nawozu na 10 litrów wody) i podlewaj nim truskawki bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Stosuj nawóz raz na 2-3 tygodnie.

Polecany artykuł:

W maju odżywiam swoje pelargonie tylko tym koktajlem. Moje kwiaty dosłownie wyl…
Kwiaty na balkon. 10 najlepszych roślin, które ozdobią taras
Galeria zdjęć 10
Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo!
Pytanie 1 z 10
Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów?
Ściółkowanie truskawek ściętą trawą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

nawóz do truskawek