W maju odżywiam swoje pelargonie tylko tym koktajlem. Moje kwiaty dosłownie wylewają się z doniczek. Nawóz do pelargonii

Twoje pelargonie mogą kwitnąć obficie i zachwycać przez cały sezon, ale kluczem do sukcesu jest odpowiednie odżywianie w maju i czerwcu.

Podlewaj tym odżywczym koktajlem pelargonie w maju i czerwcu

Pelargonie to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych roślin ozdobnych na polskich balkonach. Ich obfite kwitnienie i fakt, że są łatwe w uprawie, sprawiają, że chętnie zdobimy nimi balkony i tarasy w sezonie letnim. Odpowiednia pielęgnacja pelargonii wiosną z pewnością zaprocentuje już za kilka tygodni, gdy zaczną kwitnąć. Oczywiście każdy posiadacz pelargonii na balkonie potwierdzi, że chciałby nie tylko, aby te rośliny bujnie zakwitły, ale przede wszystkim, by ich kwitnienie trwało możliwie jak najdłużej. W takiej sytuacji nie możemy zapominać o stosowaniu nawozów do pelargonii bogatych w potas i fosfor. Te dwa składniki pomogą roślinie odzyskać siły, rozpocząć intensywny wzrost, a przede wszystkim będą sprzyjać obfitemu kwitnieniu. Dlatego już w maju i czerwcu podlewaj swoje pelargonie tym odżywczym koktajlem, a latem bujne kwiaty będą dosłownie wylewać się z doniczek i utrzymają się przez cały sezon.

Domowy nawóz do pelargonii na wiosnę pobudzi i utrzyma kwitnienie

Domowy nawóz do pelargonii na wiosnę, który pobudzi kwitnienie rośliny przygotujesz ze skórek banana. Ten odpad to bogactwo składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju pelargonii, a przygotowanie z niego nawozu jest niebywale proste i tanie. Skórki od banana to źródło potasu, fosforu i magnezu – trzech kluczowych składników odżywczych, które są niezbędne do obfitego kwitnienia i zdrowego wzrostu pelargonii.

Potas : Wzmacnia system korzeniowy, poprawia odporność na choroby i suszę, a także stymuluje kwitnienie.

: Wzmacnia system korzeniowy, poprawia odporność na choroby i suszę, a także stymuluje kwitnienie. Fosfor : Odpowiada za prawidłowy rozwój korzeni, pędów i kwiatów.

: Odpowiada za prawidłowy rozwój korzeni, pędów i kwiatów. Magnez: Bierze udział w procesie fotosyntezy, wpływa na intensywność zieleni liści i poprawia ogólną kondycję rośliny.

Jak przygotować nawóz do pelargonii ze skórek banana?

Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie skórek od banana jako nawozu do pelargonii. Jeden z nich jest szczególnie polecany przez wprawionych ogrodników. Chodzi o napar ze skórek, którym potem podlewamy swoje rośliny. Przygotowanie nawozu do pelargonii ze skórek banana jest proste. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Zalej 2-3 skórki od banana litrem wrzącej wody. Odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź napar i podlej nim pelargonie.

Pamiętaj, aby taki domowy nawóz do pelargonii na kwitnienie stosować raz na 2-3 tygodnie. Nie przesadź z jego ilością i częstotliwością, gdyż może się to negatywnie odbić na kondycji kwiatów.

Czego naprawdę potrzebują pelargonie, by bujnie kwitnąć?

Chociaż domowe sposoby mogą wspomóc uprawę, warto wiedzieć, że pelargonie to rośliny o wyjątkowo dużych wymaganiach pokarmowych. Do wytworzenia morza kwiatów potrzebują zbilansowanej diety. Kluczowe są trzy makroelementy: azot (N), który odpowiada za wzrost pędów i liści, fosfor (P), stymulujący rozwój systemu korzeniowego i zawiązywanie pąków, oraz potas (K), niezbędny do obfitego kwitnienia, intensywnego wybarwienia kwiatów i zwiększenia odporności na suszę. Ważna jest równowaga – nadmiar azotu sprawi, że roślina będzie miała bujne liście, ale bardzo mało kwiatów.

Oprócz podstawowego trio, pelargonie potrzebują także innych składników. Magnez (Mg) jest niezbędny do procesu fotosyntezy, co przekłada się na zdrowy, zielony kolor liści. Nie można zapominać o mikroelementach, takich jak żelazo (Fe), które zapobiega żółknięciu liści, bor (B), wspomagający tworzenie nowych pędów, oraz mangan (Mn), który wzmacnia korzenie i poprawia przyswajanie innych składników. Profesjonalni ogrodnicy często kierują się proporcją składników N:P:K:Mg na poziomie 4:2:6:3, co pokazuje, jak istotny dla kwitnienia jest potas.

Jaki nawóz do pelargonii wybrać? Gotowe mieszanki i ekologiczne alternatywy

Na rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych nawozów do pelargonii, które zapewniają optymalny skład i proporcje składników odżywczych. Najwygodniejsze w użyciu są nawozy w płynie, które dodaje się do wody podczas podlewania. Działają one szybko, ale wymagają regularnego stosowania. Alternatywą są nawozy o spowolnionym uwalnianiu, dostępne w formie granulatu, pałeczek lub ampułek. Aplikuje się je raz na kilka tygodni lub nawet raz na cały sezon, co jest idealnym rozwiązaniem dla zapominalskich. Takie preparaty stopniowo uwalniają do podłoża niezbędne substancje, zapewniając roślinom stały dostęp do pożywienia.

Jeśli preferujesz ekologiczne metody, możesz sięgnąć po nawozy organiczne. Doskonale sprawdzają się preparaty na bazie biohumusu (produktu dżdżownic kalifornijskich) czy gnojówki roślinne, na przykład z pokrzywy. Tego typu naturalne odżywki nie tylko dostarczają składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej formie, ale także poprawiają strukturę gleby i wzbogacają ją w pożyteczne mikroorganizmy. Stosując je, praktycznie eliminujesz ryzyko przenawożenia, a twoje pelargonie zyskują naturalne wsparcie w zdrowym wzroście.

Kiedy i jak często nawozić pelargonie? Harmonogram na cały sezon

Regularność to klucz do sukcesu w nawożeniu pelargonii. Pierwsze zasilanie warto rozpocząć około 2 tygodnie po posadzeniu roślin do docelowych skrzynek, gdy zdążą się już dobrze ukorzenić. W szczycie sezonu wegetacyjnego, czyli od maja do końca sierpnia, pelargonie potrzebują stałego dokarmiania. Stosując nawozy w płynie, najlepiej robić to raz na 1-2 tygodnie, dodając odpowiednią dawkę do wody podczas podlewania. Najlepszą porą na ten zabieg jest poranek lub wieczór, aby uniknąć ryzyka poparzenia korzeni w nagrzanej słońcem ziemi.

Ważne jest, aby dostosować nawożenie do planów na przyszłość rośliny. Jeśli zamierzasz przechować swoje pelargonie przez zimę, należy zakończyć ich zasilanie w połowie sierpnia. Pozwoli to pędom na zdrewnienie i przygotowanie się do okresu spoczynku, co znacznie zwiększy ich szansę na przetrwanie. Jeżeli jednak traktujesz pelargonie jako rośliny jednoroczne, możesz kontynuować nawożenie nawet we wrześniu, aby jak najdłużej cieszyć się ich kwiatami.

