Podsyp tym korzenie grudnika wiosną, a zimą będzie mieć dwa razy więcej kwiatów. Odżywka do grudnika, który wzmocni i pobudzi kwiat. Co zrobić, by grudnik zakwitł na Boże Narodzenie?

Podsyp tym grudnik wiosną, a zimą lepiej zakwitnie

Wiele osób zapomina o wiosennej pielęgnacji grudnika. To spory błąd ponieważ to właśnie wiosną grudnik wchodzi w fazę wzrostu i od pielęgnacji przeprowadzonej o tej porze roku zależy jego zimowe kwitnienie. Szlumbergera naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych, a za jej ojczyznę uchodzi Brazylia. W naszym klimacie grudnik ceniony jest przede wszystkim z uwagi na czas jego kwitnienia. To jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który kwitnie właśnie zimą. Jego czerwone lub różowe kwiaty często zdobią nasze domy na Boże Narodzenie. Aby jednak tak się stało potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja.

Prawie każdy posiadacz grudnika wie, że w przypadku tej rośliny bardzo ważne są dwa elementy - nawożenie oraz regeneracja. Tuż przed zawiązywaniem się pąków grudnik wchodzi w okres regeneracji. W tym czasie roślina wzmacnia swoją kondycję i szykuje się do kwitnienia. Okres ten przypada najczęściej na październik oraz listopad lub w przypadku wiosennego kwitnienia na marzec. W czasie regeneracji ogranicza się podlewanie oraz całkowicie zaprzestaje nawożenia. Sztuczne odżywiania grudnika mogłoby zaburzyć jego kalendarz wzrostu oraz kwitnienia.

Maj i czerwiec w pielęgnacji grudnika to z kolei okres, gdy roślina intensywnie rośnie. W tym czasie warto nawozić kwiat, aby zimą był silniejszy, a korzenie grubsze. Nie musisz stosować drogich, kupnych odżywek. Z powodzeniem wystarczą Ci te domowe. W czerwcu warto zadbać o korzenie grudnika, odpowiednio je wzmocnić i sprawić, aby nie były narażone na gnicie. W tym celu warto podsypać je węglem aktywnym. Wystarczy, że jedną tabletkę dokładnie pokruszysz i wymieszasz z podłożem w doniczce. Węgiel będzie działała antybakteryjnie, co uchroni grudnik przed chorobami i grzybami. Dodatkowo zastosowanie węgla w pielęgnacji grudnika wzmocni korzenie i sprawi, że cały kwiat będzie lepiej rósł.

Jak dbać o grudnik wiosną i latem?

Wiosna i lato to dla grudnika okres aktywnego wzrostu i regeneracji po zimowym kwitnieniu. Wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, warto wynieść roślinę na zewnątrz, w zacienione miejsce, gdzie będzie miała dostęp do świeżego powietrza i jasnego, rozproszonego światła – bezpośrednie słońce może poparzyć delikatne liście. W tym czasie zwiększ częstotliwość podlewania, dbając o to, by podłoże było stale lekko wilgotne, ale nigdy nie stało w wodzie. Od maja do końca lipca możesz również rozpocząć regularne nawożenie nawozem do roślin kwitnących, aby wspomóc rozwój nowych pędów i przygotować grudnika na kolejne obfite kwitnienie jesienią i zimą.

