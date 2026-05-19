Wymieszałam 1 łyżeczkę ze szklanką wody i spryskałam drzwi wejściowe. W domu nie mam ani jednego pająka. Działa na nie jak tarcza obronna. Odstraszacz pająków w domu

Katarzyna Kustra
2026-05-19 13:00

Widok pająka w domu wzbudza strach u wielu osób. To dlatego często pada pytanie, jak zabezpieczyć swoje wnętrza przed tymi nieproszonymi gośćmi. Ja wymieszałam jedną łyżeczkę ze szklanką wody i spryskałam drzwi wejściowe do swojego domu, a także ramy okien. Od tamtej pory nie znalazłam w swoich wnętrzach ani jednego pająka. Taka mieszanka działa na nie odstraszająco.

Pająki w domu

Autor: Getty Images Aby pozbyć się pająków z domu, wystarczy wykorzystać olejki eteryczne.
Niewątpliwie pająki są pożytecznymi stworzeniami. Jednak także nie każdy ma w sobie tyle wyrozumiałości, kiedy zobaczy te stawonogi w swoim domu. Najczęściej można je dostrzec latem, kiedy to ze względu na wyższe temperatury chętnie otwieramy okna w swoich mieszkaniach. Niestety pająki, podobnie jak inne owady traktują to jako zaproszenie do naszych wnętrz, gdzie chętnie się zadomawiają. Z tego względu teraz wiele osób szuka skutecznego sposobu, który pomoże ochronić dom przed inwazją pająków i innych insektów. Tu warto postawić na domowe odstarszacze pająków, jak na przykład olejek miętowy, którego zapachu insekty wprost nie znoszą. Kiedy nadchodzą cieplejsze dni mieszam w szklance z wodą dosłownie jedną łyżeczkę olejku eterycznego miętowego, spryskuję mieszanką drzwi wejściowe do domu z zewnętrznej strony, a także ramy okien. Przecieram je ściereczką, aby równomiernie rozprowadzić oprysk po powierzchniach. Od tej pory nie mam w domu ani jednego pająka.

Odstarszacze pająków. Jak zabezpieczyć dom przed insektami?

Jak już wspomniałam, pająki nie lubią zapachu mięty i to właśnie z tego względu najlepszym sposobem na pająki w domu jest rozpylenie tej woni we wnętrzach. Możesz również umieścić waciki nasączone olejkiem w strategicznych miejscach. Kolejnym prostym i tanim sposobem na odstraszenie pająków jest użycie kredy. Wystarczy narysować linie kredą wokół okien i drzwi, aby zniechęcić pająki do wchodzenia do domu. Pająki nie lubią także zapachu cytrusów. Możesz umieścić skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów w miejscach, gdzie pojawiają się pająki. Warto także zasłonić okna i drzwi moskitierami, aby insekty miały utrudnione wejście do naszych wnętrz. Oczywiście dbaj o porządek w domu, gdyż pająki lubią kryć się w stertach ubrań, gazet, kartonów i innych przedmiotów.

