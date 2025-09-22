Pająki, mole i ziemiórki. Jesienią w Twoim domu mogą pojawić się nieproszeni goście! Te domowe sposoby odstraszą je raz na zawsze!

Masz dość nieproszonych gości w domu? Odkryj, jak naturalnie pozbyć się uciążliwych owadów.

Zamiast chemii, wykorzystaj proste triki i składniki, które skutecznie odstraszą robaki.

Poznaj bezpieczne metody, by cieszyć się czystym i spokojnym domem bez niechcianych lokatorów.

i Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Jak wygląda wtyk amerykański?

Jesienią do domów próbuje dostać się wiele wszelkiego rodzaju insektów. Uciekają one przed zimnem i szukają ciepłego schronienia. W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień o dziwnych robakach, które przypominają karaluchy i przedostają się do pomieszczeń domowych. To najprawdopodobniej wtyki amerykańskie. To rodzaj pluskwiaków. które od kilkunastu lat pojawiły się w Polsce. Wtyk amerykańskie do naszego kraju przywędrował z Ameryki Północnej i bywa również nazywany pluskwą amerykańską. Po raz pierwszy w Europie pojawił się w 1999 roku we Włoszech. Wtyk amerykański osiąga wielkość około 2 centymetrów, ma czarną lub brązową głowę zakończoną czułkami. Jego tułów jest brązowy oraz ma żółte plamki. Wtyk amerykański posiada skrzydła na odwłoku oraz charakterystyczny biały zygzak. Najczęściej chowa się w szparach drzwi, witrynach oraz za meblami. Jest szkodliwy dla drzew iglastych, wysysa sok z szyszek i prowadzi do obumierania roślin. Wtyk amerykański raczej nie gryzie ludzi (w historii odnotowano jeden taki przypadek) i nie przenosi chorób. Jednak z uwagi na nieprzyjemny wgląd i zapach lepiej się go pozbyć z domu.

Jak się pozbyć wtyka amerykańskiego domowymi sposobami?

Wtyk amerykańskie jest dosyć trudny do pozbycia się. Eksperci radzą, że gdy pojawi się w domu lepiej złapać do i wynieść daleko poza obszar mieszkania. Absolutną podstawą walki z tym pluskwiakiem jest prewencja. Jedyną skuteczną metodą są siatki montowane na drzwiach i okach Wtyk amerykański jest na tyle duży, że nie przejdzie przez nie do mieszkania. W przypadku, gdy problem nie jest sporadyczny i podejrzewamy, że wtyki amerykańskie zagnieździły się w domu lub ogrodzie, to najlepiej skorzystać z profesjonalnych oprysków chemicznych

i Autor: Getty Images Aby pozbyć się pająków z domu, wystarczy wykorzystać olejki eteryczne.

Jak się pozbyć pająków z domu?

Pająki są bardzo pożyteczne i potrzebne. Polują na wiele szkodników, w tym na te, które szkodzą rośliną. Wygląd pająków nie jest jednak zachęcający, a ich osiem nóg sprawia, że wiele osób się ich boi. W Polsce szczególną niechęć budzą kątniki. To stosunkowo duże pająki, które lubią wchodzić do pomieszczeń. Często chowają się w zakamarkach i straszą w najbardziej nieodpowiedniej chwili. Pająki żyjące w Polsce nie są niebezpieczne dla ludzi, jednak w niektóre gatunki mogą gryźć i zostawiać nieprzyjemny odczyn alergiczny.

Aby zapobiec dostawaniu się pająków do domu i mieszkania warto sięgnąć po naturalne odstraszacze. Pająki są bardzo wrażliwe na zapachy i łatwo je odstraszyć przy pomocy mieszanek zapachów, których nie lubią. U mnie w domu zawsze na wiosnę i lato na parapecie stoi butelka z atomizerem, w której mam przygotowaną mieszankę odstraszającą pająki. Do wody dodaję sporo cynamonu, pół szklanki octu oraz 3 łyżeczki soku z cytryny. Całość porządnie mieszam i pryskam po oknach i drzwiach. Pająki unikają tego zapachu i przestają wchodzić mi do mieszkania. Innym zapachem, którego unikają pająki jest mięta. Ten silny aromat skutecznie je przepędza. Przygotuj korek od wina, zamocz go w miętowym olejku i połóż w miejscu najbardziej obleganym przez pająki

i Autor: Shutterstock

Jak się pozbyć moli spożywczych?

Mole spożywcze w kuchni lub spiżarni mogą pojawić się u każdego. Najczęściej przynosimy je ze sklepów, ale bywa, że wlatują przez okna. Do pozbycia się moli spożywczych warto wykorzystać naturalne środki. Moja babcia zawsze powtarzała, że najlepszym naturalnym wrogiem moli jest biały ocet. Wpierw należy dokładnie umyć wszystkie szafki, blaty oraz pojemniki na żywność wodą z dużą ilością octu. Następnie należy wykonać octową pułapkę na dorosłe osobniki moli spożywczych. Babcia w niewielkim rondelu gotowała ocet i dodawała do niego liście laurowe. Tak przygotowaną mieszankę stawiała w szafkach. Zarówno intensywny zapach octu, jak i olejki eteryczne zawarte w liściach laurowych odstraszają mole spożywcze. Po tak wykonanej dezynfekcji możesz do szafek ponownie włożyć żywność. Aby ograniczyć ryzyko kolejnego ataku moli spożywczych przechowuj suchą żywność w szklanych lub plastikowych pojemnikach.

Jak się pozbyć moli ubraniowych?

Aby mole odzieżowe nie nawracały warto stosować odstraszające pułapki. Nie musisz ich kupować w sklepach. Natura wyposażyła nas w wiele naturalnych odstraszaczy na mole odzieżowe. Wystarczy, że na bawełnianą ściereczkę zaaplikujesz kilka kropel olejku lawendowego i włożysz ją na dno szafy. Zapach olejku lawendowego skutecznie odstrasza mole odzieżowe i sprawia, że unikają one miejsc, gdzie wyczuwalny jest olejek lawendowy. Podobne działanie wykazuje olejek tymiankowy, goździkowy oraz rozmarynowy. Na mole odzieżowe działają także liście laurowe. Zapach popularnego wawrzynu jest dla moli drażniący. Wystarczy, że do szafy oraz szuflady włożysz kilka liści laurowych (mogą być zarówno świeże lub suszone).

i Autor: RHJ / iStock / Plus/ Getty Images

Jak się pozbyć mrówek z ogrodu lub mieszkania?

W sklepach ogrodniczych znajdziesz specjalne preparaty na mrówki. Są one jednak często również szkodliwe dla ludzi (przede wszystkim dzieci) oraz zwierząt. To specjalne granulaty, które rozsypują się na ścieżkach mrówek, mogą one jednak zostać nieopatrznie zjedzone przez domowe zwierzęta lub małe dzieci. Na szczęście są także domowe sposoby na pozbycie się mrówek. Nie lubią one pewnych roślin i ziół, takich jak mięta, bazylia oraz tymianek. Pomocna może być również kawa oraz cynamon.

Na mrówki może sprawdzić się również proszek do pieczenia oraz mąka kukurydziana. Posyp nimi miejsca, w których najczęściej pojawiają się mrówki. Proszek do pieczenie oraz mąka kukurydziana są dla nich śmiertelne. Po ich zjedzeniu mrówki pęcznieją i giną.

i Autor: Shutterstock Sposób na ziemiórki

Jak się pozbyć ziemiórek z roślin?

Polsce ziemiórki najczęściej bytują w roślinach doniczkowych. Ziemiórki to rodzaj muchówki. Dorosłe osobniki przypominają małe, czarne muszki. Larwy ziemiórek to białe lub brązowe robaczki bytujące w ziemi. Dużą trudność w pozbywaniu się ziemiórek stanowi fakt, że nie zawsze od razu widać, że roślina została zainfekowana. Larwy żerują w ziemi doniczkowej żywiąc się korzeniami roślin. Doprowadzają one do zniszczenia systemów korzeniowych, a w konsekwencji do obumarcia całej rośliny. Dorosłe osobniki ziemiórek latają wokół zainfekowanych rośli. Są widoczne i łatwiej jest się ich pozbyć stosując mechaniczne pułapki. Świetnie sprawdzi się ocet lub piwo, które należy postawić niedaleko roślin. Zwabione zapachem ziemiórki zaczną topić się w płynie. O wiele trudniejsze jest pozbycie się larw ziemiórek. Najlepiej w takim przypadku zmienić ziemię w doniczce i dokładnie odkazić korzenie roślin. Możesz te wypróbować naturalny sposób na larwy ziemiórek. Usunie on szkodniki i jest bezpieczny dla kwiatów.

Soda oczyszczona, znana ze swoich wszechstronnych właściwości, może być użyteczna również w zwalczaniu larw ziemiórek. Jej zasadowy odczyn utrudnia rozwój larw w kwaśnym środowisku, jakim jest wilgotna ziemia w doniczce. Oliwę z kolei wykorzystujemy, aby stworzyć barierę na powierzchni ziemi, uniemożliwiając dorosłym osobnikom składanie jaj. Połączenie tych dwóch składników może stanowić skuteczną i naturalną metodę walki z tymi szkodnikami