Bez tego Twoja dracena nie będzie zielona. Raz na dwa tygodnie musisz zrobić z nią to. Pielęgnacja draceny

Dracena to przepiękna roślina z grupy szparagowatych. Liczy sobie prawie 200 różnych odmian i naturalnie występuje w subtropikalnych i tropikalnych rejonach. W Polsce najczęściej hodowana jest jako kwiat doniczkowy. Polacy pokochali ją za orientalne liście. Dracena potrafi zamienić dom w małą dżunglę. Co ciekawe, dracena nie tylko świetnie zdobi wnętrza ale wykazuje również właściwości oczyszczające powietrze. Często polecana jest mieszkańcom dużych miast, gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. W warunkach domowych w Polsce najczęściej uprawiania jest dracena wonna, obrzeżona, odwrócona oraz Dracena Sandera. Gatunki te są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają specjalistycznej wiedzy ogrodniczej.

Błyskawiczna odżywka do draceny. Wymieszaj 15 g tego z wodą i podlej dracenę

Jednym z najpopularniejszych sposobów nawożenia draceny są fusy do kawy. Dostarczają one dracenie potrzebnych składników odżywczych. Dracena potrzebuje dużych dawek azotu, który rewelacyjnie pobudza do wzrostu oraz poprawia kondycję rośliny. Swoją dracenę podlewam odżywką z żelatyny. To rewelacyjne źródło azotu, które zadziała na kwiat niczym naturalny steryd. Przygotowanie odżywki z żelatyny do draceny jest błyskawiczne i proste. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku rozpuścisz około 15 g żelatyny (1 łyżka stołowa) w 1 szklance ciepłej wody. Całość porządnie wymieszasz i odstawisz do wystygnięcia, a następnie dolejesz 1 l wody. Tak przygotowaną odżywką podlewam dracenę w miarę potrzeb. U mnie najlepiej sprawdza się odżywianie draceny raz w tygodniu.

To najgorsze miejsce dla draceny. Jeżeli tam stoi doniczka to roślina zacznie marnieć

Jej pielęgnacja w domu, w doniczce nie jest trudna, a sama roślina całkiem nieźle znosi przejściowe braki dostępu do wody. Nie znaczy to jednak, że dracena nie ma wymagań pielęgnacyjnych, które należy spełnić, aby bujnie rosła. Jako roślina tropikalna dracena lub wilgoć. Niekorzystnie działa na nią suche powietrze. Zimą należy unikać stawiania jej blisko nagrzanych grzejników, a latem zadbać o regularne zraszanie liści i dostęp do wody. Jeżeli prognozowane są upały bez deszczów warto zastanowić się nad postawieniem miski z wodą w bliskiej okolicy doniczek z kwiatami. Parująca woda będzie delikatnie zwilżać powietrze, a Twoje rośliny Ci za to podziękują.

Częstym problemem w pielęgnacji draceny są żółknące liście. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy jest albo za mała, albo za duża ilość wody. Zdarza się się także, że dracena marnieje ponieważ nie stoi w odpowiednim miejscu. Choć, jest do roślina, która lubi promienie słoneczne to pamiętaj, by latem unikać wystawiania jej bezpośrednio na słońce. Ostre promienie słoneczne mogą popalić liście i sprawić, że kwiat przestanie rosnąć. Mało osób wie, że dracena nie powinna być stawiania na parapetach. Choć w Polsce to właśnie parapety są najczęściej wybieranymi stanowiskami na kwiaty, to w przypadku draceny nie jest to najlepszy pomysł. Roślina ta źle znosi wahania temperatur oraz przeciągi. Mogą one doprowadzić do marnienia oraz opadania liści.

Jak pielęgnować dracenę jesienią oraz zimą?

Jesienią, gdy dni stają się krótsze, a temperatura spada, dracena wchodzi w okres spoczynku. Należy wtedy ograniczyć podlewanie, pozwalając ziemi przeschnąć między kolejnymi nawodnieniami. Zmniejsz również częstotliwość nawożenia – wystarczy zasilić roślinę raz na 4-6 tygodni, używając rozcieńczonego nawozu dla roślin zielonych. Zadbaj o odpowiednie stanowisko - jasne, ale z rozproszonym światłem. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą być szkodliwe, zwłaszcza zimą, gdy słońce jest niżej. Pamiętaj także o zapewnieniu roślinie temperatury pokojowej, unikając przeciągów i nagłych zmian temperatur.

Zimą pielęgnacja draceny jest podobna do jesiennej. Nadal ogranicz podlewanie i nawożenie. Szczególną uwagę zwróć na wilgotność powietrza, która w ogrzewanych pomieszczeniach często spada. Suche powietrze może powodować brązowienie końcówek liści. Aby temu zapobiec, możesz regularnie zraszać liście miękką wodą o temperaturze pokojowej lub postawić w pobliżu nawilżacz powietrza. Upewnij się również, że roślina nie stoi zbyt blisko źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. Kontynuuj zapewnianie jej jasnego, rozproszonego światła. Jeśli zauważysz opadanie liści lub zahamowanie wzrostu, może to być spowodowane niedostatkiem światła - w takim przypadku warto rozważyć doświetlanie specjalną lampą dla roślin. Regularnie sprawdzaj też liście pod kątem obecności szkodników, które w osłabionych warunkach mogą łatwiej zaatakować roślinę.