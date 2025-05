Biorę gorącą wodę, zalewam nią to i podlewam dracenę. Dzięki tej odżywcze dracena rośnie dwa razy szybciej. Domowy nawóz do kwiatów doniczkowych

Raz w tygodniu spryskuję tym doniczki. Naturalny napar usuwa ziemiórki co do jednej. Kwiaty doniczkowe są bezpieczne. Domowy sposób na pozbycie się ziemiórek

Podlewaj tym dracenę, a będzie rosła jak szalona. Domowy nawóz do draceny

Dracena to przepiękna roślina z grupy szparagowatych. Liczy sobie prawie 200 różnych odmian i naturalnie występuje w subtropikalnych i tropikalnych rejonach. W Polsce najczęściej hodowana jest jako kwiat doniczkowy. Polacy pokochali ją za orientalne liście. Dracena potrafi zamienić dom w małą dżunglę. Co ciekawe, dracena nie tylko świetnie zdobi wnętrza ale wykazuje również właściwości oczyszczające powietrze. Często polecana jest mieszkańcom dużych miast, gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. W warunkach domowych w Polsce najczęściej uprawiania jest dracena wonna, obrzeżona, odwrócona oraz Dracena Sandera. Gatunki te są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Warto jednak regularnie nawozić dracenę. Rośliny doniczkowe mają mniejszy dostęp do substancji odżywczych z gleby i potrzebują dostarczania ich z zewnątrz.

Aby dracena pięknie i szybko rosła warto ją nawozić odżywkami z dużą zawartościami azotu. Wpływa ona na szybko rozrost i rozwój liści. W warunkach domowych świetnym nawozem do draceny będzie żelatyna. To naturalne białko, pochodzące głównie z kolagenu zwierzęcego, które zawiera duże ilości azotu. Odżywka z żelatyny pobudza dracenę i sprawia, że roślina lepie rośnie. Jest cały rok zielona i wiosną wypuszcza nowe liście. Przygotowanie odżywki z żelatyny do draceny jest błyskawiczne i proste. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku rozpuścisz około 15 g żelatyny (1 łyżka stołowa) w 1 szklance ciepłej wody. Całość porządnie wymieszasz i odstawisz do wystygnięcia, a następnie dolejesz 1 l wody. Tak przygotowaną odżywką podlewam dracenę w miarę potrzeb. U mnie najlepiej sprawdza się odżywianie draceny raz w tygodniu.