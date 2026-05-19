Przed włożeniem prześcieradła do pralki składam je w taki wzór. Pozbyłam się tego upierdliwego problemu, a całe pranie jest czyściutkie. Pranie prześcieradła

Masz dość plączącego się prania przez prześcieradło z gumką? Odkryj prosty, lecz genialny trik ekspertki, który raz na zawsze rozwiąże ten irytujący problem!

Pranie prześcieradła w pralce. Zasady utrzymania higienicznej czystości

Pranie pościeli, jak i prześcieradeł to podstawowa zasada prawidłowiej higieny snu. W końcu przecież chyba każdy z nas marzy, aby po położeniu się wieczorem w łóżku, móc przykryć się miękką pościelą i zapaść w błogi sen. Regularne i oczywiście częste pranie poszewek może sprawić, że będą one nie tylko higienicznie czyste, ale też miękkie i pachnące. Niestety wiele osób popełnia ogromny błąd i pierze swoją pościel oraz prześcieradło zbyt rzadko. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot i wiele bakterii. W trosce o zdrowy sen powinno się zmieniać prześcieradło i poszewki nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a w okresie letnim zaleca się to robić zdecydowanie częściej. A jak prać prześcieradło w pralce, aby było higienicznie czyste? W przypadku prania prześcieradeł w pralce obowiązują zasady identyczne, jak w przypadku pościeli.

W jakiej temperaturze prać prześcieradło w pralce?

Istotną zasadą w praniu prześcieradeł jest odpowiednia segregacja tkanin przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białych prześcieradeł z bawełny z kolorowymi. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać prześcieradła? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania pościeli gwarantuje, że bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte.

Pranie prześcieradła z gumką w pralce. Przed włożeniem do bębna złóż je w taki sposób

Podczas prania prześcieradeł z gumą często napotykamy jeszcze jeden dokuczliwy problem, a mianowicie zaplątywanie się pranych rzeczy. Po wyjęciu z bębna często musimy się sporo napracować, aby rozdzielić prześcieradło od pozostałych części garderoby. Ekspertka od sprzątania poruszyła ten temat na prowadzonym przez siebie koncie na Instagramie.

Zawsze najbardziej irytowało mnie to, że całe pranie zawijało się w prześcieradło. A potem wszystko było splątane i mokre

- wspomina Agnieszka Szpalik i jednocześnie zaprezentowała swoim obserwatorom sprytny sposób na pranie prześcieradła z gumką w pralce. Okazuje się, że cała tajemnica tkwi w odpowiednim złożeniu tkaniny i związaniu jej gumką.

