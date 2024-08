Zamiast do zupy wsypuję to do pralki i nastawiam pranie prześcieradła. Jest śnieżnobiałe i mięciutkie w dotyku. Pranie prześcieradła bez octu

„Niedoskonałe” arbuzy trafiły na Ryneczek Lidla – najważniejsze jest to, co ma się w środku

Jak często powinno prać się prześcieradło?

Prześcieradło należy regularnie prać! Podczas snu na prześcieradle zbierają się tysiące bakterii i zarazków. Człowiek w mocy traci naskórek i się poci. To wszystko przenika w materiał prześcieradła. Wiele osób w łóżku spędza długie godziny jedząc, pijąc i czytając książki. Eksperci przestrzegają, że takie zachowanie nie wpływa na prawidłową higienę snu. Pamiętaj, że jeżeli w łóżku nie tylko śpisz to pościel i prześcieradło powinieneś prać częściej. Rób to przynajmniej raz w tygodniu.

Dodaj kilka łyżek tego proszku do prania prześcieradła! Z pralki wyjmiesz śnieżnobiałe i pachnące prześcieradło

Prześcieradło można prać w wyższych temperaturach. Niektórzy sugerują, że optymalną temperaturą jest 60 stopni. Jest to w dużej mierze zależne od materiału, ale bawełniane prześcieradła z powodzeniem można prać w wysokich temperaturach. Niestety, środki piorące oraz wysokie temperatury mogą niszczyć materiały. Unikaj płynów do płukania, które mogą powodować sztywnienie tkanin. Do prania prześcieradła warto sięgnąć po domowe sposoby. Są one nie tylko niezwykle skuteczne ale często też bezpieczniejsze dla tkanin. Piorąc prześcieradło w pralce wsyp bezpośrednio do bębna kilka łyżek soli kuchennej. Nastaw pranie prześcieradła jak zawsze. Sól kuchenna to naturalny i delikatny wybielacz. Sprawi ona, że prześcieradło będzie śnieżnobiałe. Dodatkowo sól kuchenna rewelacyjnie dopiera trudne zabrudzenia. Jest bezpieczna dla tkanin. Podobnie jak sól kuchenna działa soda oczyszczona. Ją również możesz dodać bezpośrednio do bębna pralki. Soda oczyszczana dodatkowo chroni tkaniny przed sztywnieniem materiałów oraz usuwa brzydkie zapachy. Tak prane prześcieradło będzie zawsze idealnie czyste i mięciutkie.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej