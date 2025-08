Nałóż grubą warstwę na pień drzewa. Nim się obejrzysz nie będzie po nim śladu w Twoim ogrodzie. Usuwanie pnia drzewa bez koparki

Pozbycie się pnia drzewa z działki to często wyzwanie, ale istnieje kilka sprawdzonych metod, które można zastosować.

Od mechanicznego usuwania koparką, przez ręczne wycinanie korzeni, aż po nietypowe, ale skuteczne rozwiązania.

Chcesz wiedzieć, jak usunąć pień bez wysiłku, używając popularnej soli? Odkryj sposób, który zajmie trochę czasu, ale nie wymaga ciężkiej pracy!

Jak usunąć pień drzewa z ziemi na działce? Popularne sposoby

Wycięcie drzewa z działki to jedno, ale usunięcie pozostałego po nim pnia z ziemi to kolejny problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Usunięcie pnia drzewa z ziemi może być zadaniem wymagającym od nas sporo pracy i czasu, ale istnieje kilka metod, które można zastosować, nawet w sytuacji, gdy nie możemy zrobić tego koparką. Wybór sposobu usuwania pnia z ziemi zależy oczywiście od jego wielkości, ale też dostępnych narzędzi i budżetu. Oczywiście najszybszą metodą jest wykopanie go koparką. Jednak nie do każdego miejsca na naszej działce taki pojazd będzie mieć dostęp. Można także stopniowo ciąć kolejne części pnia. Polega to na okopywaniu pnia dookoła, odsłanianiu korzeni i ich przecinaniu siekierą, piłą łańcuchową lub piłą do gałęzi. Ten sposób jest bardzo pracochłonny, szczególnie w przypadku dużych pni i rozbudowanego systemu korzeniowego. Istnieje jeszcze jeden sposób na usunięcie pnia z ziemi, który być może jest mniej popularny, ale pozwala skutecznie i bez wysiłku pozbyć się go z naszej działki.

Nałóż grubą warstwę na pień drzewa. Nim się obejrzysz nie będzie po nim śladu

Pień drzewa można też usunąć stosując sól Epsom, czyli sól gorzką. Co prawda proces ten może trwać 1 - 2 lat, ale nie wymaga od nas wysiłku. Jak usunąć pień drzewa solą Epsom? Najpierw wywierć w pniu liczne otwory, o średnicy około 2-3 cm i głębokości około 15-20 cm. Rozmieść je blisko siebie, na całej powierzchni pnia. Wsyp do otworów obfitą ilość soli i spryskaj pień niewielką ilością wody. Następnie przykryj pień drzewa folią i zabezpiecz jej brzegi. Powtarzaj te czynności co 3 tygodnie do momentu, aż drewno zacznie się rozpadać.