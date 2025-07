Ten szkodnik pojawia się po ulewnych deszczach. Zamiast go tępić, możesz na nim zarobić! Zarobisz nawet 10 zł za jednego szkodnika z ogrodu

Czy turkuć podjadek stanowi zagrożenie dla roślin w ogrodzie?

Turkuć podjadek należy do grupy owadów z rodziny turkuciowatych. Jest jednym z największych gatunków owadów występujących w naszym kraju. Większość życia spędza w ziemi, gdzie żywi się korzeniami oraz bulwami. Z tego też powodu traktowany jest w ogrodzie jako szkodnik. Turkuć podjadek osiąga długość od 3 do 5 cm. Jego charakterystyczną cechą turkucia są jego przednie odnóża, które są silnie zmodyfikowane i przypominają łopaty lub grabki. Są one szerokie, spłaszczone i zakończone mocnymi kolcami. Głowa turkucia jest stosunkowo mała i skierowana ku przodowi. Posiada parę krótkich czułków oraz mocne szczęki gryzące. Turkuć podjadek może ugryźć człowieka, a jego ugryzienie jest bolesne. Warto wiedzieć, że ugryzienie turkucia podjadka może być potencjalnie niebezpieczne ponieważ istnieje ryzyko zarażanie się tężcem.

Turkuć podjadek traktowany jest jako szkodnik. Żywi się niewielkimi fragmentami roślin, głównie korzeniami oraz bulwami. Prowadzi to do osłabienie kondycji młodych roślin, a nawet ich całkowitego obumarcia. Mało osób wie, że turkuć podjadek może być także pożyteczny. Żywi się on także ślimakami oraz dżdżownicami, dzięki czemu może pomagać w walce z tymi szkodnikami.

Jak pozbyć się turkucia podjadka? Ten domowy sposób sprawi, że rozprawisz się ze szkodnikami raz na zawsze

W pozbyciu się z ogrodu turkucia podjadka przydatny może się okazać olej. Wystarczy, że wlejesz go do wnętrza gniazda. Olej skutecznie wypłoszy szkodniki spod ziemi i będzie mógł wynieść je z ogrodu. Ten sposób najlepiej sprawdzi się w lipcu, gdy turkuć podjadek zakłada gniazda i przygotowuje się do złożenia jaj. Innym sposobem są fizyczne przeszkody przeciwko szkodnikom. Wystarczy wkopać w ziemię wokół wrażliwych roślin siatki o drobnych oczkach. Siatka powinna wystawać kilka centymetrów nad powierzchnię gleby. Warto także zadbać o odpowiednie nasadzenia. Niektóre rośliny, takie jak aksamitki, czosnek, bazylia czy nagietek, wydzielają substancje odstraszające turkucie.

Zamiast usuwać - sprzedaj! Za turkucia podjadka płacą nawet 10 zł!

Jak podaje portal deccoria.pl na turkuciach podjadkach może zarobić. Okazuje się, że owady te stanowią cenioną przynętę wśród wędkarzy. Świetnie sprawdza się on w łowieniu dużych ryb, takich jak sumy, liny oraz karpie. Sprzedaż turkuci podjadków może być całkiem opłacalna, a na serwisach społecznościowych może zarobić nawet 10 zł za żywego owada.

Jeżeli chcesz złapać te owady to wpierw zabezpiecz dłonie, aby nie zostać pogryzionym. Następnie należy wypłoszyć szkodnika z ziemi - najlepiej zrobić do wlewając olej lub wodę do wnętrza gniazda. Gdy owady wyjdą na ziemie, złaj je do słoika.