Nocą zniszczy wszystkie Twoje rośliny. Skuteczny sposób na pozbycie się turkucia podjadka. Kuchenny środek przepędzi szkodniki szybciej niż sobie wyobrażasz

Czym jest turkuć podjadek i gdzie grasuje?

Turkuć podjadek to dosyć spory owad. Osiąga on długość nawet do 6 cm i żyje głównie w glebie. Na głowie ma czułki, a na końcu odwłoka małe wyrostki, które ułatwiają mu poruszanie pod ziemią. Turkuć podjadek na glebę wychodzi wiosną gdy łącz się w pary. Owad ten w czerwcu składa jaja (około 300 jaj w jednym gnieździe), które znajdują się na końcu wydrążonego przez niego korytarza około 3 cm pod powierzchnią gleby. Rozwój od jaja do dorosłości zajmuje nawet trzy lata. Turkuć podjadek to szkodnik, który siać spustoszenie na rabatkach. Drążąc korytarze pod ziemią unosi młode roślin, które wysychają i więdną. Dodatkowo zjada ona napotkane korzenie lub wciąga całe roślin w głąb podziemnych korytarzy. Turkuć podjadek bywa również pożyteczny, zjada on bowiem ślimaki. Jeżeli zobaczysz go w swoim ogrodzie to lepiej się jednak go pozbyć. Warto zabrać się za to od razy, gdy zobaczysz pierwszego osobnika. Usuwanie turkucia podjadka może być trudne i czasochłonne.

Jak pozbyć się turkucia podjadka z ogrodu? Pomoże Ci w tym olej

W pozbyciu się z ogrodu turkucia podjadka przydatny może się okazać olej. Wystarczy, że wlejesz go do wnętrza gniazda. Olej skutecznie wypłoszy szkodniki spod ziemi i będzie mógł wynieść je z ogrodu. Ten sposób najlepiej sprawdzi się w lipcu, gdy turkuć podjadek zakłada gniazda i przygotowuje się do złożenia jaj.

