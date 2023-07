Nieziemsko dobry oprysk na chwasty w ogrodzie. Znikną w 24 godziny! Ekologiczny preparat na chwasty

To największy błąd podczas używania antyperspirantu. Przez to nie działa! Jak robić to prawidłowo, aby czuć się świeżo przez cały dzień?

Jak pozbyć się chwastów z ogrodu? Domowe sposoby

Chwasty w ogrodzie to prawdziwe szkodniki. Wyrastają w grządkach, między warzywami. Bardzo szybko się rozrastają i przenoszą, dlatego kluczowa w walce z nimi jest szybka reakcja. Najpopularniejszym sposobem na chwasty są herbicydy, które doskonale radzą sobie z konkretnym typem roślin. Jednak mają swoje minusy - przede wszystkim to pestycydy. Poza tym wymagają spełnienia specjalnych warunków podczas stosowania, między innymi spowodować szkody dla roślin, które hodujemy w ogrodzie, ale też dla owadów zapylających. Dlatego, zanim zdecydujesz się na stosowanie silnej chemii w ogrodzie, to wypróbuj domowe sposoby na chwasty. Są ekologiczne i tanie, a do tego skutecznie zwalczą nieproszonych gości z Twoich grządek z warzywami. Jednym z nich jest sól. Wystarczy posypać liście chwastów solą, a po kilku dniach zginą.

Ekologiczny oprysk na chwasty w ogrodzie

Jeśli zależy Ci, aby jak najszybciej pozbyć się chwastów, wypróbuj ten ekologiczny oprysk. Sprawi, że w ciągu 24 godzin od wykonania zabiegu zginą. Wymieszaj w butelce ze spryskiwaczem 30 ml alkoholu (wódki lub spirytusu), 2 szklanki wody i kilka kropel mydła w płynie. Preparat rozpyl jedynie na liście chwastów. I bardzo ważna kwestia - zabieg należy wykonywać w południe, w słoneczny dzień, gdyż tylko wtedy będzie skuteczny. Otóż alkohol zawarty w domowym oprysku rozłoży warstwę woskową na liściach chwastów. W efekcie staną się wrażliwe na promienie słoneczne i ulegną silnemu poparzeniu.

