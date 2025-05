i Autor: materiały prasowe Usuwanie pnia

Ogrodnicze porady

Wsyp kilka garści tego i zalej wodą. W ten sposób usuniesz pień z ziemi bez wykopywania. Natychmiastowe działanie. Jak usunąć pień drzewa z ziemi?

Jak usunąć pień drzewa z ziemi? To wbrew pozorom częsty problem wielu działkowiczów. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że sama wycinka drzew to nie koniec. Następnym krokiem jest usunięcie pnia z ziemi. To często jest o wiele trudniejsze niż sam wycinka. Pnie w ziemi potrafią rozkładać się latami. Na szczęście są domowe sposoby na ich pozbycie się szybciej. Ten paten działa bez rozkopywania ziemi.