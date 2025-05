Rozsypuję 10 cm od tui już na początku maja, a drzewka są soczyście zielone przez cały sezon. Rosną jak na drożdżach. Naturalny nawóz do tui na wiosnę

Rozsypuję 10 cm od tui już na początku maja, a drzewka są soczyście zielone przez cały sezon

Tuje to jedne z najchętniej hodowanych drzewek ozdobnych na polskich podwórkach. Z pewnością wynika to z faktu, że są roślinami niewymagającymi w uprawie, a kiedy wyrosną, stają się naturalnym żywopłotem, który osłania nas od wścibskich sąsiadów i tworzy zacienione miejsca w ogrodzie. Dlatego po zimie jednym z najważniejszych zabiegów w uprawie tui jest ich nawożenie. Wiosenne nawożenie dostarcza drzewkom niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są kluczowe dla ich wzrostu i pięknego wyglądu. Oczywiście wiosną należy przeprowadzić ten zabieg cyklicznie i to najlepiej w marcu oraz kwietniu. Ostatnim dzwonkiem na odżywienie tui jest początek maja, dlatego, jeśli chcesz, aby Twoje drzewka prezentowały się okazale w sezonie letnim, nie brązowiały i wspaniale się zagęściły, to przygotuj naturalny nawóz do tui i rozsyp go pod drzewami w odległości 10 cm od pnia.

Naturalny nawóz do tui na maj. Jak go zrobić i stosować?

Naturalny nawóz do tui przygotujesz na bazie fusów z kawy. Wystarczy, że po wypiciu kawy nie wyrzucisz fusów do kosza, a odsypiesz je do miseczki. Jak je stosować do odżywienia drzewek? Najprostszym sposobem jest rozsypanie fusów bezpośrednio wokół tui. Należy jednak pamiętać, aby nie tworzyć zbyt grubej warstwy, ponieważ może to utrudnić dostęp powietrza do korzeni. Zalecana grubość warstwy to około 1-2 cm. Po rozsypaniu fusów warto delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby.

Nawóz do tui z fusów kawy. Właściwości

Okazuje się, że fusy z kawy to prawdziwy skarb dla naszych roślin, a w szczególności dla tui. Fusy zawierają azot, fosfor, potas oraz mikroelementy, takie jak magnez i miedź, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju tui. Azot odpowiada za intensywny wzrost pędów i liści, nadaje im soczystą zieleń. Fosfor wzmacnia system korzeniowy, co jest szczególnie ważne dla młodych tui. Z kolei potas zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki, a także na suszę i mróz. Dodawanie fusów do gleby poprawia jej strukturę, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną. To szczególnie ważne dla tui, które preferują dobrze zdrenowane podłoże. Co więcej, fusy zakwaszają glebę, dzięki czemu pomagają utrzymać odpowiedni poziom pH dla naszych drzewek. Stosowanie fusów kawy do nawożenia tui ma jeszcze jeden spory plus - chroni rośliny przed szkodnikami. Otóż zapach kawy odstrasza niektóre szkodniki, takie jak ślimaki i mrówki, które mogą zagrażać naszym tujom.