Kiedy nawozić tuje po zimie? Ogrodnicy wskazują najlepszy termin i nawóz

To kiedy i jak nazwozić tuje zależy od pory roku i zasobności gleby w składniki odżywcze. Ogrodnicy wyróżniają trzy główne terminy zasilania tej rośliny, czyli nawożenie: wiosenne, letnie i jesienne. Kiedy najlepiej wzbogacić tuje w składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu po zimie?

Kiedy nawozić tuje po zimie? Ogrodnicy wskazują ważne terminy

Wiosenne nawożenie tui przeprowadza się wraz z początkiem okresu wegetacyjnego w połowie kwietnia, najpóźniej na początku maja. Do nawożenia wiosennego wykorzystujemy preparaty bogate w azot. Odżywki powinny zawierać także sporą zawartość makro i mikroelementów takich jak np. magnez, który zapobiega żółknięciu i brązowieniu pędów oraz obumierania gałązek. Ważnymi składniami są też fosfor i potas i żelazo, dzięki którym tuje mają piękny zielony kolor. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo gotowych preparatów. Wieloskładnikowe nawozy do iglaków będą najlepszym wyborem. Odżywki w płynie działają szybciej, ale krócej. Natomiast granulaty wolniej się wchłaniają, za to dłużej działają. Ważne jednak, by stosować te środki zgodnie z zaleceniem producenta. Zbyt częste i nadmierne stosowanie nawozów mineralnych może doprowadzić do zasolenia gleby i obumierania rośliny. Oprócz gotowych preparatów ze sklepu ogrodniczego możemy także nawozić tuje domową odżywką. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlać tuje w maju. Tuje zasili także gnojówka z majowych pokrzyw. Łatwo ją zrobić: pokrzywy zalewamy wodą, przykrywamy i zostawiamy na minimum tydzień. Gdy mieszanka przestanie się pienić, nawóz jest gotowy. Do podlewania tui mieszamy gnojówkę z wodą w proporcji 1:10. Oprócz tego świetnie sprawdzi się także woda po gotowaniu ziemniaków, kalafiora lub fasolki szparagowej oraz fusy z kawy.

