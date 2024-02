Wieszam to na oknie, a wiosenna bryza zmieszana z pięknym zapachem roznosi się po całym mieszkaniu. Sposób na perfumowanie wnętrza bez wysiłku

Polacy pokochali takie urządzenia, a one zżerają mnóstwo prądu. Pobierają energię nawet, gdy są nieużywane. Przez to twoja rachunki są wyższe

To wpływa na Twoje rachunki

Do komory na płyn do płukania wlewam pół szklanki tego i nastawiam pranie jeansów. Ubrania z denimu są stają się miękkie i przyjemne w dotyku. Genialny sposób na pranie jeansów

Dzięki poradom mojej babuni wiem, jak prawidłowo prać ręczniki. Wlewam pół szklanki do komory na płyn do płukania i nastawiam pranie ręczników. Sposób na miękkie ręczniki

Przycinanie lawendy to niezbędny zabieg, dzięki któremu możemy pobudzić wzrost nowych pędów i nadać roślinie zwarty pokrój. Jeśli umiejętnie to zrobimy, kwiaty obficie zakwitną latem i będą cieszyć nasze oczy i nosy na długi. Bez względu na to, czy masz w ogrodzie długie rzędy lawendy, które przypominają pola w Prowansji, czy kilka roślin w donicach na balkonie, ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Sprawdź, jak i kiedy przycinać lawendę oraz jak o nią dbać.

Cięcie lawendy po zimie. Ogrodnik radzi, kiedy i jak przycinać lawendę wiosną, by obficie kwitła latem

Lawenda ma kilka ozdobnych gatunków. Najbardziej znana jest lawenda wąskolistna, która doskonale sprawdzi się na balkonie lub w ogrodzie, szczególnie kiedy lubimy odpoczywać tam w letnie słoneczne dni. Ta roślina charakteryzuje się wąskimi srebrzystymi listkami i fioletowymi kwiatami. Ze względu na swoją odporność na mróz, doskonale udaje się w naszym klimacie. Nie tylko ładnie wygląda, ale cudownie pachnie, a dodatkowo nęci motyle, odstrasza komary, relaksuje i łagodzi migreny. Jeśli postawimy kilka donic na balkonie lub posadzimy w ogrodzie, stworzymy sobie namiastkę Prowansji, która słynie z lawendowych pól. Lawenda nie jest wymagającą rośliną w uprawie, trzeba jednak pamiętać o przycięciu przekwitłych łodyg. Samo przycinanie ma także duży wpływ na kształt rośliny oraz jej kwitnienie. Pierwszy taki zabieg wykonuje się, gdy roślina jest mała i nierozgałęziona. Wtedy ścina się nawet połowę. Dzięki temu roślina wypuści dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą koronę. Następne cięcie przeprowadza się w kwietniu. Przycina się chore, złamane lub uszkodzone gałązki. Skraca się także młode wybujałe pędy, by uzyskać pożądany kształt. Ważne, aby pamiętać, że przycięcie starszych gałązek zbyt blisko ziemi może spowodować, że kwiat nie wypuści już nowych pędów. Kolejne cięcie przeprowadzamy systematycznie po kwitnieniu poszczególnych kwiatostanów, wycinając je wraz z kilkucentymetrowym fragmentem pędu. Jeśli uprawiamy lawendę w doniczce, zimą ustawiamy ją pod daszkiem, by ziemia nie namakała od deszczu lub śniegu.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy przycinamy hortensje? Rady ogrodnika dotyczące terminu i sposobu cięcia hortensji

Quiz. Aaaale ładne kwiatki. Trudny test wiedzy o kwiatach na literę A. Jeśli zdobędziesz 5 na 10 możesz odtrąbić sukces Pytanie 1 z 10 Przez specyficzny zapach, ten kwiat bywa nazywany śmierdziuszkiem. Niemniej jest piękny i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Te kwiaty żółtej i pomarańczowej barwie to… Aksamitki Aksojotle Astry Dalej