Pięknie kwitnie w ogrodzie aż 120 dni w roku. Posadź ją zamiast hortensji, a nie pożałujesz. Kwiaty, które długo kwitną

Kwiaty ogrodowe to nie tylko ozdoba, ale także źródło radości i relaksu. Ich różnorodność barw, kształtów i zapachów pozwala stworzyć w ogrodzie prawdziwy raj, który cieszy oko od wiosny do jesieni. Wybór odpowiednich gatunków i umiejętne ich zestawienie to klucz do sukcesu w uprawie kwiatów ogrodowych. Niewątpliwie jednymi z najczęściej spotykanych kwiatów w polskich ogrodach są hortensje. Swoją popularność zawdzięczają pięknym, dorodnym kwiatom w przeróżnych kolorach. Niestety, aby hortensje pięknie zakwitły, trzeba włożyć sporo wysiłku i serca. Ogrodnicy coraz częściej polecają, aby zamiast hortensji w ogrodzie sadzić lagerstroemię indyjską. Lagerstroemia indyjska jest krzewem ozdobnym, który urzeka bajecznie długim, barwnym i obfitym kwitnieniem. Okazałe kwiatostany w intensywnych kolorach utrzymują się na pędach nawet przez 120 dni w roku.

Jak uprawiać lagerstroemię indyjską w ogrodzie?

Lagerstroemia indyjska (Lagerstroemia indica), zwana również bzem południa, to dekoracyjny krzew, które zachwyca swoimi pięknymi kwiatami i atrakcyjną korą. Pochodząca z Azji, zyskuje coraz większą popularność w polskich ogrodach, dodając im egzotycznego uroku. Uprawa lagerstroemii indyjskiej w naszym klimacie wymaga jednak pewnej wiedzy i odpowiedniej pielęgnacji. Zacznijmy od tego, że lagerstroemia indyjska najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i osłoniętych od silnych wiatrów. Potrzebuje co najmniej 6 godzin słońca dziennie, aby obficie kwitnąć. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Przed posadzeniem warto wzbogacić glebę kompostem lub obornikiem. Najlepszy termin na sadzenie lagerstroemii indyjskiej to wiosna (kwiecień-maj) lub jesień (wrzesień-październik).

Pielęgnacja lagerstroemii indyjskiej. Zasady, dzięki którym pięknie zakwitnie

W pielęgnacji lagerstroemii indyjskiej należy przestrzegać kilku ważnych zasad, dzięki którym pięknie zakwitnie.

Podlewanie : Wymaga regularnego podlewania, szczególnie w czasie suszy. Unikaj jednak przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni.

: Wymaga regularnego podlewania, szczególnie w czasie suszy. Unikaj jednak przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Nawożenie : Nawoź lagerstroemię indyjską wiosną i latem, stosując nawozy wieloskładnikowe dla roślin kwitnących.

: Nawoź lagerstroemię indyjską wiosną i latem, stosując nawozy wieloskładnikowe dla roślin kwitnących. Przycinanie : Przycinanie jest ważnym elementem pielęgnacji lagerstroemii indyjskiej. Wykonuj je wiosną, usuwając uszkodzone, chore i krzyżujące się gałęzie. Możesz również przyciąć pędy, które kwitły w poprzednim roku, aby pobudzić roślinę do obfitszego kwitnienia.

: Przycinanie jest ważnym elementem pielęgnacji lagerstroemii indyjskiej. Wykonuj je wiosną, usuwając uszkodzone, chore i krzyżujące się gałęzie. Możesz również przyciąć pędy, które kwitły w poprzednim roku, aby pobudzić roślinę do obfitszego kwitnienia. Ochrona przed mrozem: Roślina jest wrażliwa na mróz, dlatego w naszym klimacie wymaga odpowiedniej ochrony na zimę. Młode rośliny należy okrywać agrowłókniną lub słomą. Starsze rośliny można zabezpieczyć, obsypując korzenie grubą warstwą kory lub liści. W regionach o surowych zimach, uprawa lagerstroemii indyjskiej w gruncie może być ryzykowna i lepiej uprawiać ją w donicy, którą na zimę przenosi się do chłodnego pomieszczenia.