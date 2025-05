Kwiaty na balkon. Lawenda wąskolistna, petunie i…? TOP 3 zachwycających roślin, które obłędnie wyglądają i cudownie pachną

Wymieszaj to w proporcjach 1:1:3 i przetrzyj muszlę klozetową. Usuniesz kamień, zacieki i wszelkie zabrudzenia. Domowy płyn do czyszczenia muszli klozetowej, która działa lepiej niż płyny do WC

Balkon i kwiaty w skrzynkach lub doniczkach, to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają spędzać każdą wolną chwilę w otoczeniu natury. Nie zawsze możemy sobie pozwolić wyjazd za miasto, o dłuższym urlopie np. w Prowansji nie wspominając. Ale ten klimat możemy przenieść w swoje najbliższe otoczenie właśnie za sprawą roślin. Odpowiednio zaaranżowany balkon sprawi, że o wiele przyjemniej będzie odpoczywać. A poranna kawa, czy wieczór z książką wśród aromatów lawendy lub goździków sprawi, że poczujemy się, jak na wakacjach. Jakie kwiaty na balkon wybrać, by urządzić piękną przestrzeń, a przy okazji cieszyć zmysły? O to nasze TOP 3 zachwycających roślin, które obłędnie wyglądają i cudownie pachną.

Kwiaty na balkon. Lawenda wąskolistna – Prowansja na balkonie

Lawenda ma kilka ozdobnych gatunków. Najbardziej znana jest lawenda wąskolistna, która doskonale sprawdzi się na balkonie, szczególnie kiedy lubimy na nim odpoczywać w letnie słoneczne dni. Ta roślina charakteryzuje się wąskimi srebrzystymi listkami i fioletowymi kwiatami. Nie tylko ładnie wygląda, ale cudownie pachnie w dodatku nęci motyle, odstrasza komary, relaksuje i łagodzi migreny. Jeśli postawimy klika donic na balkonie stworzymy sobie namiastkę Prowansji, która słynie z lawendowych pól. Lawenda nie jest wymagającą rośliną w uprawie, trzeba jednak pamiętać o przycięciu przekwitłych łodyg. Zimą kwiaty w doniczce ustawiamy pod daszkiem, by ziemia nie namakała od deszczu lub śniegu.

i Autor: SHUTTERSTOCK Kwiaty na balkon - lawenda

Kwiaty na balkon. Surfinia czyli petunia kaskadowa

Petunia kaskadowa, jak sama nazwa wskazuje kaskadami wylewa się z doniczek tworząc prawdziwy kwietny raj na naszym balkonie. Surfinia to jedna z najokazalszych roślin balkonowych, w dodatku do dyspozycji mamy prawdziwą feerię barw. Najpopularniejsze odmiany mają kolor: cyklamenowy i biały. Dużą popularnością cieszą się także czerwone i jasnożółte. Jeśli stawiamy na pachnący balkon – wybierzmy fioletowe surfinie. Mają przyjemny i najbardziej intensywny zapach spośród wszystkich odmian petunii kaskadowej. Te kwiaty najlepiej rosną na balonie skąpanym w słońcu. Lubią też półcień i żyzną ziemię. Warto podlewać ją specjalnym nawozem do surfinii, a podczas upałów nawadniać ziemię nawet dwa razy dziennie. Te kwiaty nie lubią wiatru i intensywnych opadów deszczu.

i Autor: SHUTTERSTOCK, Shutterstock Kwiaty na balkon - goździki

Kwiaty na balkon. Goździki urzekają zapachem

Goździki to doskonała alternatywa dla oklepanych odmian kwiatów na balkon. Bez problemów można je uprawiać zarówno w skrzynkach jak i doniczkach. Do wyboru mamy mnóstwo kolorów, które możemy połączyć w jedną kompozycję i cieszyć oczy przez cały sezon. Co najważniejsze, te kwiaty nie tylko wyglądają ale obłędnie pachną! Goździki na balkon nie wymagają od nas specjalnej opieki. Jak w przypadku każdej rośliny trzeba pamiętać o ich regularnym nawadnianiu. Latem wystarczy co dwa dni. Podczas upałów częściej. Ważne, by podłoże w donicach było stale wilgotne. Goździki wypuszczają kilka pąków i kwitną w różnym czasie. Przekwitłe trzeba usuwać, tak samo jak uschnięte liście. Co ważne goździki kwitną od wiosny do późnego lata.