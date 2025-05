Jak nawozić rośliny fusami po kawie? Praktycznie wszyscy Polacy popełniają ten błąd przez co nawóz nie działa poprawnie. Domowy nawóz do roślin

Supertunie to odmiany petunii lub surfinii charakteryzujące się ogromną wytrzymałością. Są odporniejsze na trudne warunki atmosferyczne niż zwykłe odmiany. Mają także mniejsze kwiatki, ale za to znacznie obficiej kwitną, tworząc czarujący obraz wiosny i pełni lata. Kaskady wielobarwnych kwiatów wylewające się z donic sprawiają, że świat staje się piękniejszy. Jak o nie dbać?

Vista będzie wylewać się ze skrzynek. Zrób to z kwiatami na balkonie, a będą kwitły całe lato

Supertunia, jak pisaliśmy wyżej, jest odporna na trudne warunki pogodowe, jednak żeby pięknie rosła i obficie kwitła, trzeba o nią dbać tak jak o każdą inną roślinę. Supertunie warto posadzić lub ustawić na słonecznym, lub pół-cienistym stanowisku. Kwiaty najlepiej rosną w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie. W sklepach ogrodniczych można kupić specjalne mieszanki do petunii o lekko kwaśnym odczynie (pH 5, 5-6,5). Supertunie wystawione na słońce potrzebują częstego podlewania, w upalne dni nawet dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Kiedy pogoda jest umiarkowana, niebo pochmurne wystarczy raz na dwa dni. Nie wolno zapominać także o nawożeniu specjalnymi, wieloskładnikowymi odżywkami do roślin kwitnących.

Supertunia vista. Kiedy i jak gęsto sadzić?

Supertunie najlepiej posadzić dopiero po 15 maja. Choć te odmiany są znacznie odporniejsze na warunki pogodowe, to lepiej nie ryzykować, że przymrozki zniszczą kwiaty. Rośliny sadzimy w odległości 35 - 40 cm. Nie wolno ich sadzić zbyt gęsto. Supertunie mają rozbudowany system korzeniowy, dlatego trzeba im zostawić przestrzeń do rozwoju. Luki pomiędzy łodygami szybko znikną zasłonięte przez nowe pędy. Supertunie znakomicie sprawdzają się posadzone w gruncie, ale także w skrzynkach, donicach, gazonach czy wiszących koszach.

Supertunia vista. Czy przycinanie jest konieczne?

Supertunie nie potrzebują przycinania. Jednak jeśli chcemy nadać im inny kształt, bo np. nierówno rosną, możemy to zrobić. Skracanie pędów jest także dobrym sposobem na zagęszczenie rośliny. Jednak najlepiej regularnie usuwać przekwitnięte kwiaty (uszczykiwać), dzięki temu w miejscu starych pojawią się nowe. Usuwamy także brązowiejące liście.

Dlaczego supertania vista nie kwitnie?

Odpowiednio pielęgnowane supertunie kwitną od maja do listopada. Te popularne kwiaty balkonowe źle znoszą suszę dlatego wiele osób z obawy przed przesuszeniem podlewa je zbyt obficie. To właśnie największy błąd. Przelane kwiaty więdną i przestają kwitnąć. Żeby je uratować, trzeba szybko oczyścić korzenie i przesadzić roślinę do nowej ziemi. Inną przyczyną więdnięcia kwiatów, możne być nadmierne nawożenie. Wtedy ratunkiem także będzie przesadzenie kwiatów do nowego podłoża.

ZOBACZ TEŻ: Jakie kwiaty na balkon? Posadź te rośliny w kwietniu i ciesz się zapachem i kolorami, nawet kiedy za oknem szarości