Zamiast brać na zakupy wrzucam do pralki i nastawiam pranie butów. Wyglądają jak nowe. Pranie butów w pralce

Grupa LEGO i NIKE, Inc. łączą siły, aby wznieść moc kreatywnej zabawy i sportu na wyższy poziom

Co zrobić z cukinii? Pyszne pomysły na dania inspirowane kuchniami świata

Pranie poduszek to kluczowy element dbania o higienę i zdrowie. Regularne czyszczenie poduszek pomaga usunąć nagromadzony pot, martwy naskórek oraz roztocza, które mogą prowadzić do alergii i problemów skórnych. Czyste poduszki nie tylko poprawiają jakość snu, ale także przedłużają ich żywotność, zapewniając komfort i świeżość na dłużej. Żeby usunąć plamy potu z poduszek lub jakiekolwiek inne nie trzeba sięgać po agresywne środki chemiczne. Wystarczy sięgnąć po sok z cytryny i sodę, by przywrócić poduszkom świeżość. Plamy potu lub śliny, choć zazwyczaj ukryte pod poszewkami, mogą stworzyć idealne środowisko dla niebezpiecznych dla naszego zdrowia bakterii i roztoczy. Dlatego ważne jest, aby czyścic je regularnie.

Wybielacz zostaw na sklepowej półce. Ten proszek jest tańszy i sprawdzi się do prania poduszek w pralce

Jednym z domowych sposobów usunięcia palm z potu na poduszce jest użycie sody oczyszczonej oraz soku z cytryny. Jednak nie łączymy tych składników. Przy dużym zabrudzeniu najpierw namaczamy poduszkę w ciepłej wodzie i 120 ml soku z cytryny, następnie zanurzamy całą poduszkę w roztworze. Po kilku godzinach wkładamy poduszkę do pralki, dosypujemy 4 łyżki sody oczyszczonej i pierzemy jak zawsze. Po zakończeniu zostawiamy poduszkę do całkowitego wyschnięcia. Jeśli poduszka nie jest mocno zabrudzona, niewielkie plamy możemy usnąć na sucho. Wtedy przyda się soda oczyszczona (ma właściwości dezynfekujące i wybielające) i olejek herbaciany, który ma właściwości antybakteryjne. Cztery, duże łyżki sody mieszamy z pięcioma kroplami naturalnego olejku z drzewa herbacianego. Taką pastę wcieramy w zabrudzenia na poduszce i pozostawiamy na minimum godzinę. Następnie szczotkujemy miejsca pokryte sodą i zdejmujemy proszek. Żeby lepiej usunąć pozostałości odplamiacza, możemy użyć odkurzacza.

ZOBACZ TEŻ: Zamiast do sałatki dodaję do wody i myję zmatowiałe panele. Działa lepiej niż sklepowy nabłyszczacz. Są czyste bez smug. Mycie paneli

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Dalej