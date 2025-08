Wakacje z rowerem

Anna Choszcz-Sendrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych

Każdy, kto chciałby zanocować w Lasach Państwowych „pod chmurką”, może to zrobić bezpłatnie. Leśnicy wyznaczyli w tym celu specjalne miejsca, które znajdziemy niemal w każdym nadleśnictwie w Polsce. Można je też znaleźć na stronie internetowej czaswlas.pl. Każde z tych miejsc ma swój regulamin, bo każdy las jest inny. Z regulaminu dowiemy się gdzie możemy rozpalić ognisko, czy wolno nam używać kuchenki gazowej, itd. Warto zapisać sobie również kontakt do osoby, która wdanym nadleśnictwie koordynuje program „Zanocuj w lesie”, bo to się może zawsze przydać. Uważajmy, gdzie rozbijamy namiot czy hamak - czy nie jest to np. szlak migracyjny dzikich zwierząt. Możemy to stwierdzić próbując odnaleźć tropy lub ślady zwierząt. Przed nocowaniem powinniśmy też odpowiednio zabezpieczyć jedzenie i śmieci, aby nie kusiły mieszkańców lasu. Koniecznie pamiętajmy o ochronie przed kleszczami i komarami oraz bezwzględnie pamiętajmy o tym, aby nie pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru. Nocowanie w lesie z dziećmi może stanowić niezapomnianą przygodę, jednakże warto zdecydować się na taki krok, po wcześniejszym zapoznaniu naszych pociech z lasem, np. poprzez całodniowe wycieczki lub kilkugodzinne biwakowanie w trakcie dnia.