36-latek śmiertelnie pobił kobietę na ulicy! Ujawniono szczegóły dramatu w Radymnie

W Radymnie na Podkarpaciu doszło do dramatu. 36-letni mężczyzna zaatakował na ulicy 58-letnią kobietę, która w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. Sprawca został zatrzymany przez przechodnia i przekazany w ręce policji. Okoliczności tego dramatycznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Co doprowadziło do tej tragedii?

i Autor: Materiały policyjne Do zabójstwa kobiety w Radymnie doszło w biały dzień w centrum miasteczka