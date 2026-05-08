Wsyp 1 łyżkę między brudną bieliznę i nastaw pralkę. Po praniu będzie higienicznie czysta. Mikrobiolog wyjaśnia, jak prać majtki w pralce

Mikrobiolog wyjaśnia, jak prać majtki w pralce

Choć pranie bielizny w pralce wydaje się być prostym i intuicyjnym zadaniem, to warto pamiętać, że tu trzeba trzymać się kilku fundamentalnych zasad, które pomogą nam w dbaniu o higienę osobistą. W końcu higiena intymna jest bardzo ważna, a prawidłowe pranie bielizny pomaga zapobiegać infekcjom i podrażnieniom. Niestety ogromnym błędem, który popełnia naprawdę sporo osób jest wrzucaniem majtek z innymi częściami garderoby. Zawsze pierz majtki oddzielnie od innych ubrań, zwłaszcza od ręczników kuchennych, ubrań roboczych czy mocno zabrudzonych. To zapobiega przenoszeniu bakterii. Badanie opublikowane w "Journal of Infection", którym kierował prof. mikrobiologii na University of Arizona Charles Gerba, wykazało, że wyprana para majtek może pomieścić aż do 10 g nieczystości. Dlatego mikrobiolog wskazał, że jedynie pranie bielizny w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza, skutecznie zabije znajdujące się na niej drobnoustroje. Profesor Gerba zaleca również, aby do prania majtek w pralce dodać aktywny tlen, czyli nadwęglan sodu. Dlaczego?

Prawidłowe pranie majtek usunie z nich wszelkie drobnoustroje, dlatego mikrobiolog radził, aby oprócz proszku do prania dodać do pralki aktywny tlen. Jest on niezwykle skuteczny w zabijaniu bakterii, wirusów i grzybów, co jest kluczowe przy praniu bielizny, pościeli czy ręczników. Pomaga zapobiegać infekcjom i rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Co więcej doskonale radzi sobie z plamami organicznymi, które często pojawiają się właśnie na bieliźnie. Dlatego wsyp jedną łyżkę aktywnego tlenu między brudną bieliznę i nastaw pranie. Po zakończeniu cyklu będziesz mieć pewność, że majtki są higienicznie czyste.

Jak prać bieliznę, aby była higienicznie czysta?

Jeśli zależy Ci na dodatkowej pewności higienicznej, możesz rozważyć wstępne namoczenie bielizny w roztworze z dodatkiem środka dezynfekującego przeznaczonego do tkanin, przed wrzuceniem jej do pralki. Inną opcją jest suszenie bielizny na słońcu – promienie UV mają naturalne właściwości bakteriobójcze. Pamiętaj jednak, że nadmierna ekspozycja na słońce może powodować blaknięcie kolorów, dlatego stosuj tę metodę z umiarem i dla odpowiednich tkanin.

Pranie majtek koronkowych. Jak ich nie zniszczyć?

Oczywiście pranie majtek w pralce należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie zniszczyć tkanin. Jednym z najczęstszych błędów podczas prania bielizny jest ignorowanie zaleceń producenta na metkach. Zbyt wysoka temperatura może nieodwracalnie skurczyć delikatne tkaniny, takie jak jedwab czy koronka, a zbyt silne wirowanie zniszczyć ich strukturę. Unikaj również stosowania wybielaczy chlorowych do kolorowej bielizny – mogą one powodować blaknięcie i osłabienie włókien. Chociaż pralka to wygoda, dla naprawdę delikatnych koronek, jedwabiu czy bielizny z haftami, najlepszym rozwiązaniem może być pranie ręczne. Wystarczy letnia woda, delikatny płyn do prania i krótka, delikatna kąpiel. Pamiętaj, by nie wykręcać bielizny zbyt mocno – delikatnie odciśnij nadmiar wody i susz na płasko, aby uniknąć rozciągnięcia.

