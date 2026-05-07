Wsyp do gorącej wody i zanurz brudne skarpetki. Tak prane nie zszarzeją i będą śnieżnobiało czyste. Sposób na wybielenie skarpet

Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać, ale dwuetapowe pranie z namaczaniem to sprawdzony sposób na uporczywe zabrudzenia.

Skuteczny domowy roztwór do namaczania wykorzystuje składniki, które działają jak wybielacz i silny odplamiacz, przywracając biel tkaninom.

Po namoczeniu skarpetki należy wyprać w pralce w odpowiedniej temperaturze, aby uzyskać najlepsze rezultaty i usunąć wszelkie pozostałości brudu.

Domowy sposób na wybielanie skarpet. Przed praniem je namocz

Pranie skarpet, zwłaszcza tych w kolorze białym to nie lada wyzwanie. Czasami brud jest tak uporczywy, że nawet silne detergenty i wysoka temperatura prania nie jest w stanie mu podołać. Dlatego często polecane jest pranie skarpet dwuetapowe, które polega na wstępnym namoczeniu brudnych części garderoby w misce, a dopiero potem upranie ich w pralce. W ten sposób możemy zmiękczyć zalegający we włóknach brud, dzięki czemu pralka bez problemu je usunie. Dodatkowo takie namaczanie pomoże też wybielić skarpetki i zachować ich schludny wygląd na dłużej. Do namaczania warto wykorzystać domowy sposób na wybielanie tkanin, czyli dodanie do wody sody oczyszczonej oraz płynu do naczyń.

Wsyp do gorącej wody i zanurz brudne skarpetki. Tak prane nie zszarzeją i będą śnieżnobiałe

Oczywiście podczas prania skarpet można korzystać z silnych detergentów i wybielaczy, jednak zdecydowanie bezpieczniejsze dla materiału jest zastosowanie ekologicznych produktów, które mają znakomite właściwości wybielające jasne tkaniny. Wśród nich jest soda oczyszczona. W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, wystarczy do miski z ciepłą wodą wsypać opakowanie sody, dodać łyżeczkę płynu do naczyń i namoczyć w roztworze brudne skarpetki. Po około 30 minutach odsącz je z wody i upierz w pralce tak, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia ze skarpet i zadziała na nie niczym wybielacz. Z kolei płyn do naczyń działa jak silny odplamiacz i wstępny środek czyszczący, przygotowując skarpetki do skuteczniejszego prania w pralce.

Jak prać skarpetki w pralce, aby je wybielić?

Należy pamiętać, że skarpetki najlepiej jest prać w pralce na temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i programie przeznaczonym do bawełnianych rzeczy. To gwarantuje, że naprawdę będą czyste. Zamiast odplamiacza można skarpetki namoczyć również w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego. Ten domowy sposób na pranie białych skarpetek jest tani i skuteczny, gdyż kwasek działa jak wybielacz na ubrania. W efekcie skarpetki będą śnieżnobiałe.

