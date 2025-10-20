Zrobiłam to z brudnymi skarpetkami. Efekt? Są jak nowe, śnieżnobiałe i to bez kropli wybielacza. Pranie skarpetek

Białe skarpetki często tracą śnieżnobiały kolor, a zwykłe pranie nie zawsze wystarcza.

Skuteczne namaczanie przed praniem może przywrócić im świeżość i usunąć uporczywe zabrudzenia.

Odkryj domowe sposoby z użyciem sody, kwasku cytrynowego, soli lub aspiryny, które sprawią, że skarpetki będą jak nowe!

Wsypuję 4 łyżki, zalewam gorącą wodą i namaczam białe skarpetki. Działa jak wybielacz

Niestety białe skarpetki bardzo szybko się brudzą. Czasami nawet pranie ich w standardowy sposób z dodatkiem proszku nie jest w stanie ich doprać i przywrócić im śnieżnobiały kolor. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie. W takiej sytuacji zalecane jest namaczanie skarpet. Wykonujemy to tuż przed wrzuceniem ich do pralki. Dzięki namaczaniu zabrudzenia zostaną zmiękczone, a potem z łatwością usunięte. W czym namaczać skarpety? Do miski wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki kwasku cytrynowego i wlej gorącą wodę. Następnie włóż brudne skarpety i namaczaj je przez 60 minut, po czym wrzuć do pralki na standardowy program. Soda z kwaskiem działają niczym wybielacz, a skarpety będą znowu jak nowe.

Jak wybielić białe skarpetki?

Pamiętaj, że białe skarpetki warto prać z bielizną na programie o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Wcześniej oczywiście posegreguj je kolorystycznie, aby uniknąć zafarbowania tkanin. Do wybielenia skarpetek warto wypróbować sposób z solą kuchenną. Najpierw upierz skarpety w pralce. Następnie przygotuj roztwór, rozpuszczając około 100 gramów soli (6-7 łyżek stołowych) w 4 litrach ciepłej wody i namocz w nim skarpety. Pozostaw na kilka godzin, po czym dokładnie wypłucz.

Wybielanie skarpetek aspiryną

Kolejnym równie skutecznym w wybielaniu skarpetek sposobem jest zastosowanie do prania aspiryny. Wystarczy do kilku litrów ciepłej wody dodać 10 tabletek aspiryny i namoczyć w niej poszarzałe i brudne skarpety. Po upływie kilku godzin skarpety wrzucamy do pralki i ponownie dodajemy 5 tabletek aspiryny. Ustawiamy standardowy cykl prania.