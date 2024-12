Do każdego prania skarpet dodaję 0,5 szklanki tego magicznego proszku, który dopiera nawet najgorsze zabrudzenia. Skarpetki po praniu są białe niczym śnieżny pył

Dodaj 0,5 szklanki tego proszku do prania skarpetek. Znów będą białe

Białe skarpetki mają to do siebie, że białe są tylko podczas nowości. Wystarczy praktycznie jedno noszenie, a białe skarpetki stają się pożółkłe lub poszarzałe. Kupne środki czystości praktycznie nie są w stanie poradzić sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. Aby dobrze doprać białe skarpetki warto sięgnąć po domowe sposoby. Okazuje się, że często są one o wiele bardziej skuteczne niż proszek lub płyn do prania. Do prania białych skarpetek świetnie sprawdzi się sól kuchenna. To rewelacyjny środek wybielający, który delikatnie wywabia plamy pozostawiając skarpetki idealnie białe. Wystarczy, że do do każdego prania skarpetek dodasz 0,5 szklanki soli kuchennej i wsypiesz ją bezpośrednio do bębna pralki. Sól kuchenna działa jak naturalny proszek do prania i w przypadku skarpetek może okazać się skuteczniejsza od znanej sody oczyszczonej.

W czym namaczać pożółkłe skarpetki?

W przypadku starych i dużych zabrudzeń przed praniem warto namoczyć skarpetki. Namaczanie rozpuści brud i sprawi, że skarpetki będą jak nowe. Sól kuchenna oraz soda oczyszczona są bezpieczne dla tkanin i nie zniszczą delikatnego materiału, jakiego wykonane są skarpetki. Do miski nalej ciepłej wody i nasyp 0,5 szklanki soli kuchennej lub 1 opakowanie sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i namaczaj w tym skarpetki przez około 1 godzinę. Po tym czasie upierz skarpetki jak zawsze.

Jak prać skarpetki w pralce?

Skarpetki pierz zawsze z ubraniami lub tkaninami o podobnych kolorach. Bawełniane, grube skarpety możesz prać w nieco wyższych temperaturach. Cienkie i kolorowe skarpety najlepiej jest prać w 40 st.C. Do prania skarpet nie musisz używać płynu do płukania. Może on jedynie oblepić włókna i sprawić, że skarpety staną się sztywne i nieprzyjemne w dotyku.