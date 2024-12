Wlej 1 łyżeczkę do pralki, a pranie będzie pięknie pachniało przez wiele dni. Otuli tkaniny niczym ulubione perfumy. Naturalny zapach do prania

Zrób to z hortensją w ogrodzie! To już ostatni dzwonek, aby hortensja wiosną zakwitła. Bez tego krzew obumrze i trzeba będzie go wykopać

Wlej 1 łyżeczkę do pralki, a pranie będzie pięknie pachniało przez wiele dni

Świeże i pachnące pranie jest marzeniem każdej pani domu. Niestety stosowanie płynu do płukania nie gwarantuje, że ubrania zyskają piękny zapach na długo. Bywa, że już kilka godzin po wyjęciu z pralki zapach płynu się ulatnia. A przecież każdy chciałby cieszyć się pościelą czy ubraniami pachnącymi subtelnie, ale przez wiele dni. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów na to, by osiągnąć zamierzony efekt. Co zrobić, aby po wyjęciu z pralki nasze rzeczy pięknie pachniały i były czyste? Tu warto zastąpić sklepowy płyn do płukania tym naturalnym zapachem do prania. Przygotujesz go samodzielnie z dwóch składników. Wystarczy, że do 50 ml octu dodasz jedną łyżeczkę ulubionego olejku eterycznego i wlejesz tę mieszankę do przegrody na płyn zmiękczający w swojej pralce. Ocet znakomicie zmiękcza i oczyszcza tkaniny, natomiast olejek eteryczny to naturalna substancja nadająca piękny zapach ubraniom podczas prania. Dzięki temu naturalnemu zapachowi, Twoje pranie będzie przepięknie pachnieć przez wiele dni, a do tego tkaniny będą miękkie.

Co zrobić, aby pranie pięknie pachniało przez długi czas?

Oprócz stosowania naturalnego zapachu do prania, warto zadbać oczywiście o czystość w pralce, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Jak się za to zabrać? Wyjmij szufladę i namocz go w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką nasączoną octem wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Raz w miesiącu wsyp do bębna sodę oczyszczoną lub wrzuć kapsułkę do zmywarki i nastaw program prania o temperaturze 90 stopni. Po wszystkim otwórz drzwiczki pralki, aby mogła dokładnie wyschnąć. Na koniec wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą.