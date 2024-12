Entliczek pentliczek, czysty ręczniczek. Dodaj 2 łyżki do bębna pralki a ręczniki zachwycą bielą i zapachem. Sposoby na pranie ręcznikow

Wystarczą 2 łyżki tego dodane do bębna pralki, a ręczniki będą jako nowe

Wiele osób nie przykłada zbyt dużej wagi do prania ręczników. Zdarza się, że prane są one wraz z innymi materiałami. To błąd, ręczniki wymagają częstego prania w dość wysokich temperaturach. Nowoczesne pralki pozwalają na pranie ręczników w 40 st.C. Eksperci wskazują jednak, by po chorobie prać ręczniki (podobnie jak pościel) w wyższej temperaturze. Ręczniki często są mokre, a wycierając nim ciało zostawiamy martwy naskórek. To doskonale środowisko to rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii oraz drobnoustrojów. Do prania ręczników z powodzeniem możesz wykorzystać domowe metody. To świetna alternatywa do kupnych proszków oraz płynów do prania. Jednym z najczęściej polecanych domowych sposobów na pranie ręczników jest soda oczyszczona. To genialny proszek, który jak żaden inny sprawdza się podczas prania. Wystarczy, że dodasz 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej bezpośrednio do bębna pralki i nastawisz pranie ręczników. Soda oczyszczona posiada właściwości bakteriobójcze oraz przeciwgrzybiczne. Dodatkowo soda oczyszczona świetnie niweluje brzydkie zapachy i sprawia, że tkaniny po praniu się przyjemnie miękkie. Delikatnie wybielające właściwości sody oczyszczonej sprawiają, że najlepiej nadaje się ona do prania białych ręczników.

Rozpuść 1 tabletkę i wlej do pralki. Nieco mniej znany sposób na pranie ręczników

Wśród nietypowych sposobów na pranie ręczników jest aspiryna. Wystarczy, że 1 tabletkę rozpuścisz w wodzie i dodasz do prania ręczników. Okazuje się, że aspiryna ma właściwości wybielające oraz zmiękczające tkaniny. Świetnie wywabia żółte plamy i sprawia, że białe tkaniny odzyskują swój naturalny kolor. Aspiryna sprawdzi się nie tylko prania białych ręczników. Możesz ja dodawać również do prania pościeli oraz białych obrusów.