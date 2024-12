Wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów. Jak zrobić zimowy płyn do spryskiwaczy?

Zamiast kupować drogie preparaty, możesz wybielić firanki domowym sposobem. Jak? Bardzo prosto. Jeśli chcesz, by firany odzyskały śnieżną biel, możesz użyć składnika, który dodaje się do ciast i jest nieoceniony w domowych porządkach, czyli sody. Dodaj pół szklanki sody oczyszczonej do prania firanek. Możesz również namoczyć tkaniny w roztworze sody (1 szklanka sody na 5 litrów wody) na kilka godzin przed praniem.

Wyciśnij i dodaj do prania. Prosty sposób na wybielanie firanek. Będą śnieżnobiałe i pachnące

Innym sposobem wybielania firanek jest użycie sok z cytryny. Ma on naturalne właściwości wybielające. Dodaj sok z dwóch cytryn do prania firanek. Podobnie jak przy użyciu sody, możesz również namoczyć firanki w roztworze soku z cytryny (sok z dwóch cytryn na 5 litrów wody) na kilka godzin przed praniem. Kolejnym domowym sposobem wybielania firanek jest użycie soli kuchennej. Dodaj pół szklanki soli do prania firanek. Warto także namoczyć je w roztworze soli (1 szklanka soli na 5 litrów wody) na kilka godzin przed praniem. Ostatnim sprawdzonym, domowym sposobem na wybielanie firanek jest użycie wody utlenionej. Wystarczy, że do standardowego prania dodasz pół szklanki wody utlenionej. Lepszy efekt uzyskasz, jeśli połączysz wodę utlenioną z solą i w takim roztworze namoczysz firanki przed praniem.

Domowy płyn do płukania firanek

Do przygotowania domowego płyny do płukania tkanin możesz użyć octu i olejków eterycznych. Ocet nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dodaj pół szklanki octu do ostatniego płukania, a następnie kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, np. lawendowego, cytrynowego czy eukaliptusowego. Jeśli pierzesz firanki przed świętami Bożego Narodzenia sprawdzi się także olejek cynamonowy lub pomarańczowy. Wówczas w całym domu będzie roznosił się świąteczny zapach.

