Wlewam do pralki ten domowy soczek i nastawiam pranie firanek. Nawet najbardziej poszarzałe firany odzyskują dawną biel. Sposób na pranie firanek

Dodaj 1 szklankę do prania firanek. Odzyskają swoją biel i będą idealnie czyste

Czyste firanki to postawa czystego powietrza w pomieszczeniach. Miało osób zwraca na to uwagę, ale to właśnie kurz i roztocza osadzające się na firanach wpływają na jakość wdychanego powietrza. Mimo, że firanki nie są nadmierne dotykane i używane to zbierają się na nich ogromne pokłady zabrudzeń. Dodatkowo firany narażone są na wszystkie zanieczyszczenia z powietrza takie jak: smog, spaliny oraz pyłki drzew. Białe firany z czasem tracą swój kolor i stają się poszarzałe. Nie wpływa to dobrze na poczucie czystości i świeżości w pomieszczeniach. Na szczęście poszarzałe i pożółkłe firany można dobrać i nie potrzebujesz do tego chemicznych wybielaczy. Wystarczy, że podczas prania firanek wlejesz do bębna pralki 1 szklankę soku z cytryny. Ma on działanie wybielające, a przy tym jest bezpieczny dla tkanin. Sprawi on, że firanki odzyskają biały kolor i staną się wyraźnie odświeżone. Dodatkowo sok z cytryny, podobnie jak ocet, przeciwdziała osadzaniu się kamienia w pralce.

Domowy sposób na poszarzałe firanki

W przypadku dużych zabrudzeń dobrze sprawdzi się namoczenie firanek. W ten sposób przywrócisz im oryginalny kolor. Do wanny lub dużej miski nalej ciepłej (ale nie gorącej) wody i dodaj tam 3 łyżki stołowej soli kuchennej oraz wyciśnięty sok z 1 cytryny. Włóż tam firany i ugniataj materiał, aby mieszanka soli oraz soku z cytryny dobrze wsiąknęła w materiał. Całość zostaw na około 1 godzinę i następnie upierz firanki jak zawsze. Sok z cytryny delikatnie wybieli materiał, a sól kuchenna zadziała jak domowy odplamiacz. Do prania kolorytowych firanek dobrze się się roztwór z samej wody i soli kuchennej. Chroni ona kolory przed blaknięciem.