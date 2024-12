Wsyp i postaw wieczorem na parapecie, a szyby przestaną parować. Wchłonie wilgoć niczym gąbka. Sposób na zaparowane okna

Wsyp i postaw wieczorem na parapecie, a szyby przestaną parować

Kiedy za oknem robi się zimno, bardzo często pojawia się w naszym domu dość powszechny problem. chodzi o zaparowane okna. To zjawisko najczęściej można dostrzec na szybach o poranku. Jedną z przyczyn zaparowanych okien jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale przyczynia się do tego również wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Z tym problemem należy jak najszybciej się uporać, gdyż wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien, a tej wcale nie jest już tak łatwo się pozbyć. Jak zatem poradzić sobie z zaparowanymi oknami? W pierwszej kolejności starannie osusz szyby za pomocą bawełnianej ściereczki. Następnie postaw na parapecie miseczkę wypełnioną solą kuchenną. Ten produkt działa niczym pochłaniacz wilgoci, dzięki czemu szyby nie będą więcej parować. Najlepiej jest miseczkę ustawić wieczorem, tuż przed położeniem się do łóżka, gdyż to właśnie wtedy okna są najbardziej podatne na zaparowanie, a dzięki temu będą suchutkie.

Domowe sposoby na zaparowane szyby

Oprócz wyżej opisanego triku z solą, warto również wetrzeć w szyby piankę do golenia. Ten sposób znakomicie pomoże również w przypadku zaparowanych szyb w aucie. Wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie wypoleruj szyby. Otóż pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały?

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

skrzydłokwiat,

sansewieria,

chamedora,

zielistka.