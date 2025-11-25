Ubrania w szafie często tracą świeżość przez wilgoć i brak cyrkulacji powietrza, co prowadzi do nieprzyjemnego zapachu.

Aby temu zapobiec, warto regularnie sprzątać szafę, wieszać ubrania, a także używać domowych pochłaniaczy zapachów.

Naturalne odświeżacze, takie jak ziarna kawy z przyprawami korzennymi, olejki eteryczne czy zioła, mogą nadać ubraniom przyjemny aromat.

Chcesz, aby Twoje ubrania pachniały jak "energetyczny poranek"? Odkryj proste triki i składniki, które odmienią zapach Twojej szafy!

Co zrobić, żeby ubrania, które długo leżą w szafie ładnie pachniały? Zapewne zdarzyło Ci się wyjąć z szuflady bluzkę lub sweter, które nieprzyjemnie pachnie szafą, mimo że są czyste. Powodem, tego specyficznego fetoru najczęściej jest wilgoć i zastój powietrza. Kiedy ubrania są ułożone obok siebie, powietrze nie może krążyć wokół tkaniny, przez co ubrania zaczynają śmierdzieć stęchlizną. Jeśli to możliwe, wieszaj ubrania, zamiast je składać i układać w stosy, aby między każdymi rzeczami było więcej miejsca. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dokładnie wysprzątać miejsce, w którym przechowujesz ubrania. Spryskaj wewnętrzne części szafy wodą zmieszaną z octem w proporcjach 1:1, a następnie wytrzyj do sucha. Możesz także użyć sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie również z pochłanianiem nieprzyjemnych zapachów. Dodaj kilka łyżek do słoika i ustaw na półce. Użyj także naturalnego odświeżacza.

Przesypuję do słoiczka i wkładam do szafy. Ubrania pachną jak energetyczny poranek

Jeśli chcesz, by ubrania ładnie pachniały, wykorzystaj naturalny odświeżacz. Jesienią i zimą doskonale sprawdzą się korzenne zapachy. Możesz użyć ziaren kawy, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Nie bez powodu na wielu stoiskach z perfumami znajdują się małe słoiczki z kawą. Połóż więc mały słoiczek z ziarnami albo świeżo zmieloną kawą w swojej szafie i zapomnij o nieprzyjemnej woni stęchlizny. A jeśli chcesz, żeby ten zapach był jeszcze przyjemniejszy, dodaj do słoiczka także kilka ziaren kardamonu, goździki i laskę cynamonu. Ubrania będą delikatnie pachnieć małą czarną z korzenną nutą, co może dodać Ci energii o poranku i wprawić w dobry nastrój. Jeśli nie przepadasz za zapachem kawy, spróbuj olejku eterycznego o zapachu cedru lub sosny. Naturalny aromat cedru pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów. Natomiast sosna odstrasza owady. Latem sprawdzi się także kilka gałązek rozmarynu i lawendy, które wniosą powiew świeżości.