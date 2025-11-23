Poinsecja, wilczomlecz nadobny, euforbia piękna albo po prostu — gwiazda betlejemska. Ta doniczkowa roślina jest jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia. W sklepach pojawia się już pod koniec listopada. Oczarowani jej urodą kupujemy i zastanawiamy się co zrobić, by przetrwała do świąt. Gwiazda betlejemska powinna zdobić nasze domy, ale często zdarza się, że traci liście, już klika dni po zakupie. Co zrobić, by gwiazda betlejemska nie traciła jaskrawoczerwonej barwy i zakwitła na kolejne święta?

Gwiazda betlejemska nie zgubi liści do świąt. Oto czego popularny kwiat doniczkowy potrzebuje, by zdrowo rosnąć

W naszych warunkach poinsecja kwitnie od późnej jesieni do końca zimy. Jednak odpowiednio pielęgnowana może cieszyć oczy nawet do wiosny. Żeby tak się stało, trzeba zwrócić uwagę na odpowiednią roślinę już w momencie zakupu. Wybieramy okazy o w pełni wybarwionych przykwiatkach i intensywnie zielonych liściach. Zwróćmy też uwagę na to, czy nie ma na niej mączlików, czyli małych, białych muszek. Kolejną ważną sprawą jest transport. W sklepie owijamy kwiat papierem, a po przyniesieniu do domu rozpakowujemy jedynie do połowy. Ustawiamy w niezbyt ciepłym miejscu na kilka godzin, a dopiero później rozpakowujemy do końca i przenosimy w miejsce docelowe. Gwiazda betlejemska nie lubi nagłych zmian temperatury, jest wrażliwa na zimno, więc unikaj podlewania jej zimną wodą oraz stawiania w miejscach narażonych na przeciągi. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Gwiazda betlejemska. Podlewanie i pielęgnacja

Gwiazdę betlejemską, najlepiej podlewać wodą o temperaturze pokojowej. Roślina lubi umiarkowaną wilgotność. Podlewamy ją regularnie, ale unikamy przelania. Najlepiej podlewać, gdy wierzchnia warstwa ziemi jest sucha. Wodę wlewamy bezpośrednio do doniczki, a nie na liście. Nadmiar wody powinien swobodnie spłynąć przez otwory drenażowe w doniczce. Jeśli po podlaniu, w podstawce zbierze się woda, trzeba ją wylać. Jeśli korzenie będą zanurzone w wodzie, zgniją. Poinsecja lubi wilgotne powietrze. Dwa razy w tygodniu można także rozpylić w pobliżu rośliny delikatną mgiełkę wodną. Ważna jest także jakość wody. Twarda zwiększa pH gleby i zmniejsza przyswajalności niektórych mikroskładników. Gwiazda betlejemska lubi ciepłe i dobrze oświetlone miejsca, najlepiej w temperaturze od 13 do 22 stopni Celsjusza. Zimą świetnie zniesie bezpośrednie nasłonecznienie na parapecie. Poinsecja nie toleruje przeciągów. Jeśli ustawimy ją w nieodpowiednim miejscu, liście zżółkną i opadną.

Jak przechować gwiazdę betlejemską na drugi rok? Oto jak sprawić, by zakwitła znów

Wiele osób traktuje gwiazdę betlejemską jako jednosezonowy kwiat, tymczasem umiejętnie pielęgnowana może wybarwić się na nowo. Po przekwitnieniu poinsecja wchodzi w stan spoczynku, wtedy znacznie ograniczamy jej podlewanie. Wiosną (w kwietniu) musimy ją przyciąć. Usuwamy zwiędłe i chore pędy. W ten sposób utrzymamy roślinę w formie i pobudzimy ją do wytwarzania nowych gałązek. Poinsecję przycinamy, skracając ją mniej więcej o połowę. Uwaga! Ze względu na drażniący (po spożyciu także trujący) skórę i błony śluzowe sok gwiazdy betlejemskiej, cięcie najlepiej wykonać w rękawiczkach. Po takim zabiegu przestawiamy kwiat do chłodniejszego pomieszczenia (ok. 13 stopni C). W maju przesadzamy roślinę do większej doniczki i zostawiamy na dwa dni w zacienionym miejscu bez podlewania. Taki zabieg pobudzi korzenie do wzrostu. Po tym czasie znów ustawiamy doniczkę w jasnym, ciepłym miejscu i obficie podlewamy. Od października, każdego dnia, aż do połowy listopada odcinamy ją od światła na 15 godzin (można nakryć kartonem). Później już tylko czekamy, aż gwiazda betlejemska znów zabarwi się na czerwono.