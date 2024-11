Wystarczy pół szklanki, a gwiazda betlejemska obsypie czerwonymi kwiatami. Przestanie marnieć i gubić liście. Domowa odżywka do gwiazdy betlejemskiej

Wystarczy,że wsypiesz to do wanny i zalejesz wodą. Zacieki z mydła i wytrącający się kamień spłyną do odpływu. Sposób na czyszczennie wanny

Podlewaj tym gwiazdę betlejemską, a ta obsypie kwiatami na Boże Narodzenie

To jeden z kwiatów - symboli Bożego Narodzenia. Jej czerwone i duże kwiaty przepięknie zdobią domy w okresie świątecznym. Gwiazda betlejemska to krzew z rodziny wilczomleczowatych. Naturalnie pochodzi z Meksyku jednak o wielu lat zdobywa popularność na całym świecie. Cechą charakterystyczną gwiazdy betlejemskiej są duże kwiat, które pięknie kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi. Najpopularniejszą odmiana jest ta z czerwonymi kwiatami, ale gatunek ten kwitnie również na biało, żółto oraz pomarańczowo. W okresie jesienno-zimowym kwiaty doniczkowe często potrzebują dodatkowego odżywienia. Często dotyczy to gatunków, które właśnie kwitną o tej porze roku. Gwiazdę betlejemską odżywisz domową odżywką z drożdży kucharskich. Suche drożdże wsyp do słoika, zalej je 200 mililitrami ciepłej wody, wymieszaj i odstaw na kilka minut. Po tym czasie dodaj 300 mililitrów krowiego mleka. raz na dwa tygodnie podlewaj gwiazdę betlejemską niewielką ilością tej odżywki. Kwiat niemalże natychmiastowo się podniesie. Mieszanka drożdży oraz mleka wspiera procesy kwitnienia oraz chroni układ korzeniowej. Mleko to bogate źródło azotu organicznego, który bierze udział w kwitnieniu. Z kolei drożdże zawierają witaminy B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Są doskonałym nawozem poprawiającym procesy wzrostu.

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską zimą?

Gwiazda betlejemska lubi światło. Potrzebuje dobrze nasłonecznionego i jasnego stanowiska. Nie powinna stać jednak za blisko grzejników. Suche powietrze może źle na nią wpłynąć.W tym przypadku zalecana jest wodna mgła nawilżająca powietrze. Dodatkowo gwiazda betlejemska nie lubi przeciągów. Optymalna temperatura zimą to około 18-21 st. C. Należy ja regularnie podlewać i nie można doprowadzić do przesuszenia podłoża. Trzeba jednak też pamiętać, że za duża ilość wody może przyczynić się do gnicia korzeni. Eksperci zalecają podlewanie co dwa dni. Woda nie powinna zbierać się w podstawce. W takim przypadku należy ją odlać.