Wystarczy 1 konewka tego do podlania marnejącego grudnika i storczyka. Kwiat natychmiastowo sie podniesie i pojawią sie nowe pąki. Domowa odżywka do grudnika i storczyka do jednoczesnego podlewania

1 szklanka tej odżywki pobudzi marniejące kwiaty doniczkowe. Działa na storczyki i grudnika

Jesień i zima to zdecydowanie nie jest czas wspierający kwiaty. Warunki atmosferyczne nie sprzyjają fotosyntezie oraz procesom wzrostu. Mimo tego jego wiele gatunków roślin doniczkowych, które właśnie o tej porze roku zakwitają. To między innymi grudnik, który najczęściej obsypuje kwiatami na przełomie listopada oraz grudnia, a także storczyk, który odpowiednio pielęgnowany może zakwitać nawet kilka razy w roku. Kwiaty te jednak potrzebują zimą dodatkowego wsparcia. Brak światła słonecznego, niskie temperatury oraz suche powietrza mogą sprawić, że grudnik i storczyk zacznie marnieć. Liście będą usychały, a nowe pąki się nie przyjmą. O tej porze roku należy pamiętać o odpowiednim poziomie wilgoci roślin. Nie chodzi o same podlewania, ale także nawilżenie powietrza. Sezon grzewczy sprawia, że w wielu domach powietrze jest suche. Zarówno grudnika jak i storczyka warto zraszać wodą. Raz w tygodniu należy również odżywić rośliny domową odżywką. Do grudnika i storczyków przygotujesz jedną odżywkę. Potrzebujesz jedynie bananów, a dokładnie ich skórek. Są one bogate w wiele cennych składników odżywczych. To między innymi fosfor i magnez, które wspomagają kwitnienie oraz wzmacniają system korzeniowy. Skórka od banana zawiera również azot, który przyspiesza zakwitanie i używany jest w sezonie wegetacji roślin. Aby przygotować domowa odżywkę do kwiatów ze skórek po banach wystarczy, że je pokroisz i zalejesz ciepłą wodą. Całość należy odstawić w ciemne i chłodne miejsce na około jedna dobę. Po tym czasie uzyskany wywar należy rozcieńczać z wodą w równych proporcjach i raz w tygodniu podlewać nim grudnika oraz storczyki.

Jak pielęgnować storczyki zimą?

Orchidea potrzebuje wilgotnego powietrza. Konieczne jest regularne zraszanie storczyków w sezonie zimowym. Może to być na mało. Jesienią i zima unikaj stawiania storczyków w bliskiej odległości grzejników. To może okazać się dla nich zabójcze. Temperatura powinna wynosić około 17 st. C. Odmiany, które kwitną zimą potrzebują w tym okresie większego ciepła. Dla nich temperatura nie powinna spadać poniżej 21 st.C. Jesienią i zimą można nieco ograniczyć podlewanie storczyków i robić, to tylko wtedy gdy podłoże zacznie wysychać.

Jak pielęgnować grudnika zimą?

Grudnik nie jest wymagającą rośliną. Lubi wilgoć i można go zraszać. Raz w tygodniu wstaw grudnik do wanny i obficie spryskać wodą. Równie ważne jest podlewanie grudnika. Rób to przynajmniej raz w tygodniu. Ziemia powinna być wilgotna. Unikaj przelewania i wody zbierającej się w podstawce doniczki. Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Grudnik zimą dobrze znosi umiarkowane temperatury. Z powodzeniem może stać w temperaturze 15 st. C. W grudniu oraz styczniu unikaj przenoszenia oraz przekręcania doniczki. Grudnik nie lubi zmian a ruch może sprawić, że delikatne pąki opadną i kwiat nie zakwitnie.