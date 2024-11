Wystarczy 1 pokaźna szklanka, a zmarniały filodendron natychmiastowo się podniesie. Żółte liście ponownie się zazielenią i pojawią się nowe pędy. Odżywka do filodendrona

Raz na dwa tygodnie podlewaj tym filodendrona. Zmarniała roślina natychmiastowo się podniesie

Filodendron pnący to przepiękna roślina doniczkowa o miękkich liściach w kształcie serca. Są one dość rzadko umieszczone na pędach, które mogą w naturze osiągnąć nawet kilka metrów długości. Filodendron świetnie sprawdzi się ustawiony na wysokiej szafce lub na górze regalu. Jego opadające pędy pięknie zdobią dom i sprawią, że przestrzeń zamienia się w mała dżunglę. Filodendron to rodzaj rośliny tropikalnej i naturalnie występuje najczęściej w Meksyku, Argentynie oraz Paragwaju. Nie jest roślina wymagającą i często poleca się go osobom początkującym. Może się jednak zdarzyć, że filodendron zacznie marnieć. Szczególnie zima, gdy w wielu domach pojawia się suche powietrze od grzejników, filodendron może zacząć usychać. W takim przypadku trzeba jak najszybciej dostarczyć mu potrzebnych składników odżywczych w formie domowej odżywki. Aby poprawić kondycję filodendrona potrzebujesz domowej odzywki z pokrzywy. Jest ona bogata w witaminy A, B2, C oraz K. Dodatkowo zawiera magnez, żelazo, wapń, krzem oraz cynk. Wszystkie te składniki wspierają procesy wzrostu rośliny i wzmacniają system korzeniowy oraz pędy. Wystarczy, że 20 g suszonej pokrzywy zalejesz 200 ml wrzącej wody. Całość należy odstawić do wystygnięcia. Kiedy napar się już zaparzy odżywka jest gotowa do użycia. Podlewaj nią zmarniałego filodendrona raz na dwa tygodnie. Mieszanką wody i pokrzywy możesz również zraszać liście. W tym przypadku pamiętaj, by wcześniej rozcieńczyć preparat z wodą w proporcjach 1:1.

Jak pielęgnować filodendron zimą?

Tropikalne rośliny lubią wilgoć. Zimowe i suche powietrze im nie sprzyja. O tej porze roku warto zadbać o dodatkowe zraszanie liści. Jeżeli powietrze w Twoim mieszkaniu jest bardzo suche to warto zastanowić się nad nawilżaczem. Suche powietrze nie tylko źle działa na rośliny, a także powodujesz podrażnienia u ludzi. Filodendron nie lubi przeciągów i nie powinno się stawiać go za blisko okna. Ziemia powinna być żyzna i łatwo przepuszczalna. Wiosną i latem należy roślinę regularnie podlewać. Zima natomiast nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia podłoża.