Wrzuć 2 łyżki tego zanim posadzisz pomidory. Szybciej się przyjmą i będą miały grubsze będą, by utrzymać owoce. Wstępne nawożenie pomidorów

Sadzenie pomidorów po 15 maja minimalizuje ryzyko przymrozków, zapewniając idealne warunki do wzrostu.

Połowa maja to czas na sadzenie pomidorów i ogórków do gruntu. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że w naszym klimacie najlepiej sadzić warzywa do gruntu po 15 maja, czyli po zimniej Zośce. Wtedy ryzyko nocnych przymrozków jest minimalne, a pogoda sprzyja rozwojowi roślin.

Sadzenie pomidorów do gruntu nie jest skomplikowane i nawet osoby początkujące sobie poradzą. Do gruntu możesz sadzić kupne sadzonki lub te przygotowane wcześniej w rozsadzie. Jeżeli kupujesz gotowe sadzonki to wybieraj te z grubszymi pędami oraz z rozbudowaną bryłą korzeniową. Pomidory najlepiej sadzić jest do niewielkich dołków mających około 15 centymetrów głębokości. Sadzonkę należy włożyć głęboko do gruntu, nawet tak, by pół jego wysokości znalazło się pod ziemią. Dzięki temu korzenie będą mogły swobodnie pobierać witaminy oraz minerały bezpośrednio z gleby. Podłoże do pomidorów powinno być żyzne, przepuszczalne oraz lekko kwaśne o podłożu 6-6,5. Wybierając odpowiednie stanowisko należy pamiętać, że pomidory uwielbiają słońce. Do prawidłowego wzrostu oraz owocowaniu potrzebują nawet 8 godzin słońca dziennie.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że już podczas sadzenia pomidorów można zadbać i ich odżywienie. Zanim włożysz sadzonki do dołka wsyp 2 łyżki popiołu drzewnego. Ważne, aby był on organiczny bez chemicznych resztek w postaci spalonych lakierów lub impregnatów. Popiół drzewny to ekologiczny nawóz o przedłużonym działaniu. Umieszczony pod korzeniami powoli uwalnia substancje odżywcze i wspomaga odporność roślin. Młode sadzonki potrzebują dodatkowego wsparcia, aby budować odporność na szkodniki oraz choroby grzybowe. Popiół drzewny bogaty jest w wiele cennych substancji odżywczych. Zawiera on między innymi potas, fosfor oraz magnez. Składniki te wpływają bezpośrednio na procesy fotosyntezy, wzmacniają układ korzeniowy oraz stymulują owocowanie. Regularny dostęp do nich sprawi, że pomidory będą lepiej i szybciej rosły.

Jak pielęgnować świeżo posadzone pomidory?

Przez pierwsze kilka dni, a nawet tydzień, regularne podlewanie jest niezbędne, zwłaszcza jeśli pogoda jest słoneczna i wietrzna. Unikaj jednak zalewania roślin, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Woda powinna być dostarczana bezpośrednio do podstawy rośliny, najlepiej rano lub wieczorem, aby zminimalizować parowanie. Aby wspomóc młode sadzonki pomidorów w początkowym okresie wzrostu, rozważ zastosowanie ściółkowania. Warstwa słomy, skoszonej trawy (bez nasion) lub agrowłókniny wokół podstawy roślin pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów konkurujących o składniki odżywcze i ustabilizuje temperaturę podłoża.

