Wymieszaj z wodą 1 kostkę i podlej maliny wieczorem. Krzewy eksplodują owocami, a ty zbierzesz ich pełne kosze. Domowy nawóz do malin na wiosnę

Wiosenna pielęgnacja malin gwarantuje obfite plony.

Zrób domowy, ekologiczny nawóz z 3 składników.

Sprawdź, jak pobudzić krzewy, by "eksplodowały" owocami!

Domowy nawóz do malin na wiosnę. Pobudzi je do bujnego owocowania

Uprawa malin nie jest zbyt skomplikowana, a z racji, że na rynku jest dostępnych wiele odmian malin, każdy z nas może posadzić w swoim ogrodzie krzaczek i latem zajadać się swoimi ulubionymi owocami. Oczywiście kluczowym okresem w uprawie malin w ogrodzie jest wiosna. To wtedy wzmacniamy krzewy i pobudzamy je, aby latem obficie obrodziły w pyszne owoce. Wszelkie zaniedbania mogą skutkować słabym plonem, a nawet chorobami. Jeśli chcesz, aby Twoje krzewy obficie obrodziły w owoce, musisz zadbać nie tylko o odpowiednie nasłonecznienie, nawodnienie, ale przede wszystkim dostarczyć krzewom malin wartościowych składników odżywczych. Odpowiednie nawożenie w tym okresie jest kluczowe dla ich prawidłowego wzrostu, rozwoju i odporności na choroby. Jeśli jesteś zwolennikiem ekologicznych upraw, to wiosną postaw na domowy nawóz do malin, który na pewno bez większych problemów przygotujesz samodzielnie w domu. Potrzebujesz jedynie kostki drożdży, wody i cukru, aby zrobić nawóz, który znakomicie pobudza krzewy do owocowania.

Wymieszaj z wodą 1 kostkę i podlej maliny wieczorem. Krzewy eksplodują owocami

Do przygotowania takiego domowego nawozu do malin potrzebujesz jednej kostki świeżych drożdży, czyli ok. 100 g. Rozcieńcz je w 10 litrach ciepłej wody z dodatkiem 8 łyżek cukru. Kiedy składniki się rozpuszczą w wodzie, rozcieńcz roztwór z wodą w proporcji 1:5 i podlej nim swoje krzaczki malin. Najlepiej zrób to wieczorem. Drożdże są bogate w składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu i obfitego owocowania malin. Taki nawóz stosuj raz na dwa tygodnie, a latem krzewy malin obsypią się słodkimi owocami.

Uprawa malin w ogrodzie. Jak o nie dbać, aby owocowały jak szalone?

Maliny, jak każda roślina, mają swoje preferencje i upodobania, które, jeśli spełnione, odwdzięczają się obfitymi i smacznymi plonami. Krzewy wprost uwielbiają słoneczne stanowiska, które zapewniają im odpowiednią ilość energii do wzrostu i rozwoju. Im więcej słońca, tym słodsze i bardziej aromatyczne owoce. Najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, przepuszczalnych i lekko kwaśnych (pH 6,0-6,5). Bardzo ważne jest podlewanie krzewów, zwłaszcza w okresie suszy. I nie zapominaj o cięciu malin, które stymuluje ich wzrost, poprawia dostęp światła i powietrza do owoców oraz zapobiega chorobom.

6

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie