Prosty trik na brzydki zapach z mikrofalówki. Wystarczą dwa składniki i kilka minut

Nieprzyjemny zapach z mikrofalówki to częsty problem.

Nie musisz sięgać po chemiczne środki, aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów.

Wystarczy dwa składniki i kilka minut, a twoja mikrofalówka znów będzie pachnieć świeżością.

Kuchenki mikrofalowe należą do najbardziej użytecznych urządzeń w naszych kuchniach. Wykorzystujemy je każdego dnia do błyskawicznego podgrzewania obiadów, rozmrażania chleba czy robienia ciepłych przekąsek. Intensywna eksploatacja wiąże się niestety z pewnymi mankamentami. Problem stanowi nie tylko tłuszcz i brud osadzający się na szklanym talerzu oraz bocznych ściankach. Największą niedogodnością jest to, że komora urządzenia pochłania zapachy wszystkich przygotowywanych potraw niczym chłonna gąbka. Resztki pożywienia i przypalone sosy stale się nawarstwiają, co po pewnym czasie skutkuje bardzo odpychającym zapachem. Taki stan to jasny sygnał do natychmiastowego wyczyszczenia i odświeżenia sprzętu.

Skuteczny domowy sposób na brzydki zapach w mikrofalówce

Pozbycie się uciążliwych aromatów wcale nie wymaga użycia drogiej chemii, ponieważ z pomocą przychodzi w pełni ekologiczne rozwiązanie. Do przeprowadzenia tego zabiegu wystarczy przygotować cytrynę, trochę wody oraz odpowiednie naczynie. Do szklanej lub ceramicznej miski należy wlać około jednej szklanki wody, a następnie dorzucić kilka plasterków świeżego cytrusa bądź wlać dwie do trzech łyżek soku. Tak przygotowaną mieszankę wkładamy do środka i uruchamiamy urządzenie na najwyższej mocy na od pięciu do dziesięciu minut. Kluczowe jest to, aby doprowadzić ciecz do mocnego wrzenia i wytworzyć dużą ilość pary wodnej. Kiedy program dobiegnie końca, absolutnie nie należy od razu otwierać drzwiczek. Naczynie musi pozostać w zamknięciu przez kolejne dziesięć minut, dzięki czemu gorąca para skutecznie zneutralizuje brzydką woń i zmiękczy zaschnięty brud na ściankach. Na sam koniec wystarczy przetrzeć całe wnętrze wilgotną szmatką.

Zastosowanie tej bezinwazyjnej metody gwarantuje nie tylko całkowite zniwelowanie przykrych zapachów. Dzięki temu banalnemu trikowi bieżąca pielęgnacja kuchenki staje się zdecydowanie szybsza i o wiele bardziej komfortowa dla każdego domownika.

