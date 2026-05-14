Wlewam pod korzenie, kiedy truskawki zaczynają kwitnąć. Co roku zajadam się słodziutkimi owocami. Domowy nawóz do truskawek

Katarzyna Kustra
2026-05-14 5:10

Kiedy tylko truskawki w moim ogrodzie zaczynają kwitnąć, podlewam je tym domowym nawozem. Dzięki temu co roku zajadam się słodziutkimi owocami. Wystarczy rozcieńczyć z wodą ten produkt i powstały roztwór wlać pod korzenie krzaczków już w maju, a dostaną owocowego kopa.

Nawóz do truskawek

Autor: Schankz/ Shutterstock
  • Wiosenne nawożenie truskawek w maju to podstawa: zapewnij im energię do obfitego kwitnienia i bujnego owocowania.
  • Odkryj ekologiczny i tani domowy nawóz, którego unikalny składnik wzmocni rośliny, ochroni przed chorobami i zagwarantuje wyjątkowo słodkie plony bez chemii.
  • Sprawdź, jak w prosty sposób przygotować ten cudowny eliksir i cieszyć się rekordowymi zbiorami truskawek, oszczędzając pieniądze!

Domowy nawóz do truskawek na wiosnę

Wiosną truskawki potrzebują solidnej dawki energii do intensywnego wzrostu, kwitnienia i zawiązywania owoców. Wiosenne nawożenie dostarcza im niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin. Warto o to zadbać zwłaszcza w maju, zanim krzewy zaczną owocować. Ważne jest, aby nawozić rośliny, gdy temperatura gleby wzrośnie powyżej 5°C, a krzaczki zaczynają kwitnąć, co umożliwi im efektywne pobieranie składników odżywczych. W związku z tym maj to ostatni moment, aby odżywić truskawki i pobudzić je do bujnego owocowania. A czym nawozić truskawki wiosną? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe odżywki ze sklepów ogrodniczych. Jednak zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem i na pewno tańszym jest przygotowanie domowego nawozu do truskawek z drożdży. Jak go zrobić?

Domowy nawóz do truskawek z drożdży warto stosować właśnie wiosną. Dlaczego? Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy, takie jak fosfor czy potas oraz naturalne hormony roślinne. W rezultacie stosowanie ich jako nawozu do roślin sprawia, że są odporne na choroby i szkodniki. Co więcej wpływa na jakość owoców, ich smak, kolor i trwałość, co przekłada się na obfite plony. Jak przygotowuję nawóz do truskawek na bazie drożdży? Rozpuszczam 100 g drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody i dodaję 2 łyżki cukru. Odstawiam mieszaninę na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować. Po tym czasie rozcieńczam nawóz z wodą w proporcji 1:10 (1 litr nawozu na 10 litrów wody) i podlewam nim truskawki bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Stosuję taki nawóz raz na 2-3 tygodnie, a co roku zajadam się słodkimi owocami. 

