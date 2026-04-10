W kwietniu łapię za konewkę i podlewam truskawki bombą azotową. Krzaczki zielenią się od liści, a potem owocują jak szalone. Nawożenie truskawek, które pobudza plony

Zrób to w kwietniu z truskawkami, latem zbierzesz kosze owoców. Pielęgnacja truskawek wiosną

Truskawki to wdzięczne krzaczki owocowe, które często wybierane są do przydomowych ogródków i działek. Soczyste owoce smakują praktycznie każdemu, a krótki czas owocowania sprawia, że w sezonie warto się nimi zajadać. W Polsce najczęściej hoduje się takie odmiany tak Polka, Elsanta, Alba oraz Asia. Zaawansowani ogrodnicy mogą również spróbować odmiany Biała Ananasowa. To koneserski gatunek truskawek z białymi owocami o delikatnym smaku z nutą ananasa.

Wczesna wiosna w pielęgnacji truskawek to bardzo ważnym termin. Krzaczki należy przygotować do sezonu wegetacji. Tylko dzięki tym zabiegom zawiążą one owoce. W pierwszym kroku należy usunąć wszystkie stare, zalegające resztki organiczne. Stare liście, łodygi oraz pędy mogą stanowić siedlisko zgnilizny oraz patogenów grzybów odpowiedzialnych za choroby. Kolejny etap to spulchnianie gleby wokół truskawek. Sadzonki truskawek mają płytki system korzeniowy dlatego ziemię spulchnia się maksymalnie na 2-3 centymetry. Zabieg ten świetnie napowietrzy podłoże i ograniczy namnażanie się chwastów.

Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym do wykonania wczesną wiosną jest nawożenie. Truskawki potrzebują witamin i minerałów, które wzmacniają po zimie układ korzeniowy i łodygowy, a także będą stymulować rozwój liści oraz owoców. W kwietniu najlepiej jest stosować nawozy z dużą zawartością azotu organicznego. Składnik ten wspomaga rozrost liści, stymuluje kwitnienie oraz owocowanie. Azot dodatkowo bierze udział w procesach fotosyntezy, co czynni go jednym z najbardziej pożądanych pierwiastków w okresie wegetacji. Do nawożenia truskawek najczęściej polecana jest gnojówka z pokrzywy. Nazywana bomba azotowa dostarcza rośliną potrzebne składniki i pozytywnie wpływa na ich rozwój. Aby przygotować gnojówkę zbierzesz około 1 kilograma świeżej pokrzywy. Umieść ją w dużym wiadrze i zalej sporą ilością wody - najlepiej deszczówki. Otwór wiadra przykryj gazą i całość odstaw na około 2 tygodnie. Roztwór mieszają codziennie, aby przyspieszyć procesy fermentacji. Gotową do użycia gnojówka powinna przestać się pienić i mieć lekko brązowy kolor. Przez zaaplikowaniem do truskawek rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:10. Podlewaj truskawki raz na tydzień przez cały okres wegetacyjny.

Nawóz z gnojówki możesz także wykorzystać do odżywiania pomidorów, ogórków, a także krzewów kwitnących.

Rozsyp to wokół krzaczków truskawek. Szybki sposób na odżywienie podłoża

W kontekście ekologicznego nawożenia truskawek, popiół drzewny jawi się jako wartościowa alternatywa dla nawozów sztucznych. Jest on bogatym źródłem potasu, fosforu, wapnia i magnezu – kluczowych składników odżywczych, które wspierają kwitnienie, owocowanie i ogólną odporność roślin. Co więcej, popiół drzewny pomaga odkwaszać glebę, co jest korzystne dla truskawek preferujących lekko kwaśne do neutralnego pH. Pamiętaj jednak, aby używać wyłącznie popiołu z drewna liściastego, niepoddawanego obróbce chemicznej, oraz aplikować go z umiarem, aby nie zaszkodzić roślinom. Rozsypywanie cienkiej warstwy wokół krzaczków wiosną lub jesienią, a następnie delikatne wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby, to sprawdzona metoda.

