W czym tkwi fenomen burgerów z McDonald’s?

Komu w drogę

Przed nami czerwcowy weekend i start sezonu wakacyjnych wyjazdów. Wiele takich podróży wygląda podobnie: pakowanie auta, korki na „wyjazdówkach” i obowiązkowa przerwa w trasie na coś do zjedzenia. W takich momentach liczą się przede wszystkim wygoda, szybkość i bezpieczeństwo żywności. Podróże samochodem zawsze niosą ze sobą pewien element nieprzewidywalności. Dlatego w trasie często stawiamy na sprawdzone miejsca i ulubione smaki. Wybieramy restauracje, które gwarantują nam sprawną obsługę i pewność, że zamówione jedzenie będzie dokładnie takie, jakiego się spodziewamy. To właśnie ten element przewidywalności oraz zaufania sprawia, że po burgera, tak chętnie kupowanego „w trasie”, sięgamy również na co dzień.

Dobry burger nie potrzebuje okazji

Dzień Hamburgera? Dla wielu to po prostu dobry pretekst, żeby znów sięgnąć po ulubiony smak. Trudno się dziwić. Krótka przerwa w ciągu zabieganego dnia, przystanek w trasie, spotkanie ze znajomymi, a może kolacja i chwila oddechu po pracy – burger pasuje do wielu okazji. Skąd biorą się jego popularność i smak?

Smak zaczyna się od składników wysokiej jakości

Popularność cheeseburgera czy kultowego Big Maca wynika z pozornie prostych rzeczy: jakości składników, sprawdzonej receptury i powtarzalności smaku – bez względu na to, do której restauracji trafimy, Big Mac smakuje tak samo.

W przypadku burgerów McDonald’s wszystko zaczyna się od wołowiny. To 100% mięsa wołowego, doprawionego wyłącznie solą i pieprzem. Bez dodatków, polepszaczy czy konserwantów. Mięso jest grillowane bez tłuszczu, a czas jego przygotowania ustalony jest co do sekundy. Pracownicy restauracji sprawdzają codziennie na nowo ustawienia grilla, aby mieć pewność, że temperatura mięsa jest w punkt. Właściwe przygotowanie, zgodnie z procedurami, sprawia, że burger jest soczysty i smaczny.

Co kryje się za burgerem?

Wokół burgerów wciąż krąży sporo mitów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia kontroli jakości czy pochodzenia mięsa. W McDonald’s odpowiedź jest bardzo konkretna - cały proces jest ściśle kontrolowany. Każdy etap produkcji, od dostawców po pracę restauracji, jest monitorowany, regularnie sprawdzany i opiera się na ściśle określonych standardach. Nie ma mowy o przypadku! Każdą partię mięsa można prześledzić – od gospodarstwa aż po moment przygotowania burgera. Co więcej, dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami, wiele z najważniejszych składników z oferty McDonald’s pochodzi z Polski. To właśnie w naszym kraju produkowane są bułki, hamburgery wołowe, sosy, dressingi i hodowane owoce i warzywa.

Setki restauracji, wspólne standardy

To, co wyróżnia burgera w McDonald’s, to nie tylko smak, ale przede wszystkim jego powtarzalność i bezpieczeństwo. Niezależnie od miejsca, goście otrzymują ten sam smak i jakość. To efekt spójnych standardów i procedur obowiązujących we wszystkich lokalach pod złotymi łukami. Dziś McDonald’s w Polsce to ponad 600 restauracji, około 1,2 miliona gości dziennie i ponad 38 tysięcy pracowników. Za tymi liczbami stoi jeden cel: dostarczać ten sam smak i tę samą jakość, niezależnie od miejsca.

Małe zmiany robią różnicę

W 2020 roku — po raz pierwszy od dwóch dekad — McDonald’s zdecydował się na zmiany w recepturze wybranych składników oraz sposobie przygotowywania burgerów. Cel był jeden: jeszcze lepszy smak. Prace nad nowym standardem trwały trzy lata i objęły setki testów oraz badań. Efektem było wdrożenie kilkunastu usprawnień, m.in. zmian w ustawieniach grilla — podniesiono temperaturę przygotowania, aby burgery serwowane w McDonald’s były jeszcze bardziej soczyste i smakowały jeszcze lepiej. Firma dba, aby wypracowane standardy obowiązywały każdego dnia i regularnie sprawdza czy zespoły restauracji je stosują i rozumieją ich wpływ na smak burgerów.

Dobry moment, by wrócić do ulubionego smaku

Choć trendy kulinarne zmieniają się błyskawicznie, burger wciąż pozostaje jednym z tych dań, które po prostu się nie nudzą. Z okazji Dnia Burgera warto spojrzeć na tego klasyka na nowo. Niezależnie od tego, czy wybieramy go w trasie, czy celebrujemy posiłek, jedno pozostaje niezmienne – to smak, który po prostu dobrze znamy.

Materiał sponsorowany McDonald’s Polska