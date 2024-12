Córka Iwony Węgrowskiej trafiła do szpitala. Co się dzieje? Gwiazda szaleje ze strachu o dziecko. To nie jest pierwszy raz!

Iwona Węgrowska jest mamą 9-letniej córeczki. Dziewczynka właśnie trafiła do szpitala, a jej mama bardzo boi się o zdrowie jedynego dziecka. Do świąt Bożego Narodzenia nie zostało wiele czasu. Córeczka Węgrowskiej wróci do zdrowia i do domu, żeby cieszyć się tym czasem z bliskimi? Węgrowska co nieco zdradziła. Pochwaliła też swojego byłego partnera za zaangażowanie w trudnym momencie.