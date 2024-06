Iwona Węgrowska jest przerażona. Lekarze powiedzieli jasno: grozi jej straszna choroba. "Mam dla kogo żyć"

Dramat Iwony Węgrowskiej. Grozi jej nowotwór skóry

Iwona Węgrowska chciałaby wskoczyć w kuse bikini i w czasie wakacji chociaż przejść się brzegiem morza. Nic z tego. Seksowna wokalistka musi zasłaniać się ubraniami lub przesiadywać pod parasolem. A już na pewno od stóp do głowy wysmarować się kremem z filtrem. Wszystko przez diagnozę lekarzy, która spędza jej sen z powiek. - Kiedyś byłam wielką fanką opalania. Często chodziłam nawet do solarium. Byłam wręcz uzależniona od opalania! - opowiada nam Iwona Węgrowska. - Aż dostałam na ciele wielu zmian, które postanowiłam sprawdzić. Lekarz od razu postawił diagnozę. Powiedział, że niektóre wyglądają groźnie i zagrażają mojemu zdrowiu, a nawet życiu. Po dokładnych badaniach rzeczywiście okazało się, że jak dalej będę korzystać ze słońca i solarium, to źle się to dla mnie skończy. Wykryto, że grozi mi nowotwór skóry - zwierza się "Super Expressowi" wokalistka.

Iwona Węgrowska od lat nie może wyjść beztrosko ani na plażę, ani nawet przed dom. - Już od jakichś 25 lat używam wysokiego filtra. A jak chcę być opalona, to stosuję samoopalacze albo korzystam z natryskowego opalania skóry - mówi nam piosenkarka, która ani śmie lekceważyć zalecenia lekarzy. - Mam z tyłu głowy ten problem i nie ukrywam, że trochę się boję. Mam dla kogo żyć, więc stosuję się do wszystkich zaleceń - dodaje w rozmowie z nami.

